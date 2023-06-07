Российские войска пытались наступать на бахмутском и еще двух направлениях – Генштаб
7 июня, в 469 день широкомасштабной войны, российские войска пытались вести наступательные действия на лиманском, авдеевском и бахмутском направлениях, атаковали Марьинку, но их попытки провалились.
Источник: оперативная информация Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00 среды 7 июня
Дословно Генштаб ВСУ: "Авиация сил обороны за сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника.
Нашими защитниками было уничтожено 4 вражеских разведывательных БпЛА.
Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 4 пункта управления, 1 район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 3 склада боеприпасов, 2 зенитно-ракетных комплекса и 1 радиолокационную станцию противника".
Детали: Армия РФ в течение суток нанесла 28 авиационных ударов, осуществила около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. Кроме разрушенной инфраструктуры, пострадали мирные люди.
Захватчики продолжают сосредотачивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. В течение суток произошло 21 боевое столкновение.
Ситуация на направлениях:
- На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.
- На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Стрелечьей Харьковской области. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Галагановка, Леоновка Черниговской области; Нововасильевка, Волфино, Рожковичи, Волковка, Яблоновка Сумской области, а также Уды, Ветеринарное, Гранов, Мороховец, Терновая, Старица, Волчанск, Гатище, Покаляне, Бударки, Землянки, Зарубинка, Чугуновка и Меловое на Харьковщине.
- На Купянском направлении в течение суток противник нанес авиационные удары в районе Кисловки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Каменка, Тополя, Красное Первое, Петро-Ивановка, Фиголевка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Кондрашовка, Кисловка, Табаевка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское – Луганской.
- На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Веселого Донецкой области. Нанес авиационные удары возле Ямполовки, Белогоровки, Северска, Звановки, Спорного, Веселого и Никифоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Торское, Спорное, Раздоловка Донецкой области.
- На Бахмутском направлении противник вел наступательные действия в направлениях Орехово-Васильевки, Ивановского и Северного, успеха не имел. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Дилиевка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Васильевка, Григорьевка, Богдановка, Ивановское, Ступочки, Александро-Шультино, Белая Гора, Торецк, Северное Донецкой области.
- На Авдеевском направлении противник совершил неудачную попытку наступления в районе Авдеевки. В то же время, враг нанес авиационные удары в пределах этого населенного пункта. Осуществил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Бердичи, Степное, Авдеевка, Первомайское, Карловка Донецкой области.
- На Марьинском направлении украинские защитники отбили 9 атак противника в районе города Марьинка. Враг нанес авиаудар в районе Красногоровки. Артиллерийским обстрелам подверглись Острое, Максимильяновка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.
- На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Пречистовки и Шахтерского. Осуществил обстрелы населенных пунктов Угледар, Шахтерское, Золотая Нива и Временка Донецкой области.
- На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Нанес авиационные удары в районах Новополя Донецкой области и Ольговского и Полтавки на Запорожье. Осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Бурлацкое, Новоселка, Новополь, Темировка Донецкой области; Ольговское, Полтавка, Гуляйполе, Чаривное, Белогорье, Новоандреевка, Щербаки, Степное и Каменское Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Берислав, Веселое, Токаревка, Садовое, Белозерка Херсонской области и города Херсон.