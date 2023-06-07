Российские войска пытались наступать на бахмутском и еще двух направлениях – Генштаб

7 июня, в 469 день широкомасштабной войны, российские войска пытались вести наступательные действия на лиманском, авдеевском и бахмутском направлениях, атаковали Марьинку, но их попытки провалились.

Источник: оперативная информация Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00 среды 7 июня

Дословно Генштаб ВСУ: "Авиация сил обороны за сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Реклама:

Нашими защитниками было уничтожено 4 вражеских разведывательных БпЛА.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 4 пункта управления, 1 район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 3 склада боеприпасов, 2 зенитно-ракетных комплекса и 1 радиолокационную станцию противника".

Детали: Армия РФ в течение суток нанесла 28 авиационных ударов, осуществила около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. Кроме разрушенной инфраструктуры, пострадали мирные люди.

ВИДЕО ДНЯ

Захватчики продолжают сосредотачивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. В течение суток произошло 21 боевое столкновение.

Ситуация на направлениях: