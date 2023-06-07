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Зеленский поговорил по телефону с Макроном об уничтоженной ГЭС и оборонном сотрудничестве

Ирина БалачукСреда, 7 июня 2023, 19:55
Зеленский поговорил по телефону с Макроном об уничтоженной ГЭС и оборонном сотрудничестве
Владимир Зеленский. Фото из Telegram

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, во время которого рассказал о последствиях подрыва россиянами Каховской ГЭС и обсудил ожидания от Вильнюсского саммита НАТО.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь Зеленского: "Рассказал об актуальной ситуации на Херсонщине, экологических и гуманитарных последствиях российского теракта. Передал насущные потребности Украины для ликвидации катастрофы.

Обсудили возможность задействования международных механизмов для расследования ее причин.

Рассказал о договоренности с МАГАТЭ и Рафаэлем Гросси усилить контроль на ЗАЭС". 

Детали: Зеленский назвал разговор основательным. Он также поблагодарил Макрона за возможность принять участие в саммите Европейского политического сообщества и за поддержку на Совете Безопасности ООН.

"Договорились о продолжении оборонного сотрудничества, в частности по защите нашего неба. Ожидаем скорейшего начала подготовки украинских пилотов. Обсудили форматы гарантий безопасности для Украины, ожидания от Вильнюсского саммита НАТО и подготовку к Глобальному саммиту мира", − подытожил Зеленский.

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Темы: ЗеленскийМакронКаховская ГЭСпомощь Украине
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