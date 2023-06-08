Экс-генсек НАТО: Некоторые члены Альянса могут согласиться ввести войска в Украину

Бывший генеральный секретарь Североатлантического Альянса Андерс Фог Расмуссен считает, что в рамках дискуссии о будущих гарантиях безопасности для Украины отдельные члены НАТО могут согласиться на введение на украинскую территорию своих войск.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

По мнению Расмуссена, если НАТО не сможет принять решение о шагах по членству Украины или ее гарантии безопасности на саммите в Вильнюсе, "существует четкая возможность того, что некоторые страны могут принять меры индивидуально".

"Известно, что Польша очень вовлечена в предоставление конкретной помощи Украине. И я не исключаю, что Польша будет еще больше вовлечена в этом контексте на национальном уровне, а за ней последуют страны Балтии, возможно, даже с возможностью ввода войск на местах", – сказал он.

По словам бывшего генсека Альянса, Варшава "серьезно рассмотрит возможность создания коалиции желающих, если Украина ничего не получит в Вильнюсе", а для Украины было бы вполне законно обратиться за такой военной помощью.

Заметим, что Расмуссен – один из разработчиков проекта гарантий безопасности для Украины, известного как "Киевский компакт по безопасности".

Как известно, официальные представители Альянса и западных государств неоднократно категорически отвергали возможность ввода собственных войск в Украину, утверждая, что это заложило бы начало прямой конфронтации НАТО и России.

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Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что гарантии безопасности для Украины до ее вступления в НАТО должны быть закреплены в письменной форме, а Вильнюсский саммит Альянса является "хорошей площадкой" для их заключения.