Запад не готов дать Украине гарантии безопасности, которых она хочет - Politico

Украина просит у Запада об обязательных гарантиях безопасности для обеспечения долгосрочного выживания, однако союзники пока не готовы дать ей это.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Politico после общения с европейскими дипломатами.

По словам пяти европейских дипломатов, несмотря на многомесячные разговоры на эту тему, западный альянс до сих пор разделен почти по каждому элементу того, как ответить на запрос Украины.

Вопрос о гарантиях безопасности остаются открытыми, говорят дипломаты, даже несмотря на то, что союзникам осталось всего пять недель до того, как они соберутся в Вильнюсе на ключевой саммит НАТО. Украина установила саммит как своеобразный дедлайн, настаивая на том, чтобы на нем союзники взяли на себя четкие обязательства по принятию Украины в НАТО и предоставлению гарантий безопасности на этом пути.

"Украина – самая опытная страна в мире в контексте того, как слышать "нет" от НАТО", – сетует вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской интеграции Ольга Стефанишина.

"Нам нужна ясность, – добавила она, – что членство Украины в НАТО неизбежно и не будет какой-то разменной монетой".

Таким образом, сторонники Киева пытаются справиться с неудобной реальностью: многие из них на самом деле не хотят давать Украине конкретный график вступления в НАТО на данный момент. Но они также не хотят оставлять украинцев разочарованными или уязвимыми к еще одному вторжению в будущем.

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Как следствие, ряд западноевропейских лидеров все чаще настаивают на гарантиях безопасности и предлагают более оптимистичные формулировки относительно членства.

Президент Франции Эммануэль Макрон, по словам собеседников, поддержал "нечто среднее между гарантиями безопасности в израильском стиле и полноценным членством в НАТО". Под "израильским стилем" речь идет о целенаправленной военной помощи, которую союзники оказывали Израилю в течение многих лет.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак добавил свое нечеткое обязательство в том, что союзники "хотят убедиться, что мы создадим механизмы безопасности для Украины на долгосрочную перспективу".

Но нынешние и бывшие чиновники говорят, что нет консенсуса относительно предоставления гарантий, а также относительно того, что они будут включать и в каком формате могут быть использованы.

Однако, по словам чиновников, когда политики сейчас говорят о "гарантиях" и "заверениях", они, по сути, говорят об обещаниях продолжать предоставлять оружие и тренировки, а не о конкретных обещаниях стать на защиту Украины.

"Чаще мы слышим о заверениях, чем о гарантиях. Кажется, все сводится к долгосрочному предоставлению средств, которые позволят Украине защитить себя", – сказал дипломат из Центральной Европы.

Обещания получить больше оружия – это не совсем то, чего хочет Украина.

При этом Зеленский все настойчивее просит – в частности, во время личной встречи с европейскими лидерами в Молдове – о незыблемых обязательствах, которые являются ступенькой к членству в НАТО.

Некоторые чиновники считают, что дебаты о гарантиях безопасности отвлекают внимание от единственной гарантии, которая, по их мнению, на самом деле имеет значение: возможного членства в НАТО.

"Рассматривает ли какая-то страна серьезно возможность предоставления Украине настоящих двусторонних гарантий безопасности? Только гарантии по статье 5 имеют значение", – сказал дипломат из Восточной Европы.

Долгосрочные поставки вооружений, по мнению этого дипломата, "не являются гарантией безопасности".

Напомним, бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен считает, что в рамках дискуссии о будущих гарантиях безопасности для Украины отдельные члены НАТО могут согласиться на введение на украинскую территорию своих войск.