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Запад не готов дать Украине гарантии безопасности, которых она хочет - Politico

"Европейская правда"Четверг, 8 июня 2023, 10:30

Украина просит у Запада об обязательных гарантиях безопасности для обеспечения долгосрочного выживания, однако союзники пока не готовы дать ей это.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Politico после общения с европейскими дипломатами.

По словам пяти европейских дипломатов, несмотря на многомесячные разговоры на эту тему, западный альянс до сих пор разделен почти по каждому элементу того, как ответить на запрос Украины.

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Вопрос о гарантиях безопасности остаются открытыми, говорят дипломаты, даже несмотря на то, что союзникам осталось всего пять недель до того, как они соберутся в Вильнюсе на ключевой саммит НАТО. Украина установила саммит как своеобразный дедлайн, настаивая на том, чтобы на нем союзники взяли на себя четкие обязательства по принятию Украины в НАТО и предоставлению гарантий безопасности на этом пути.

"Украина – самая опытная страна в мире в контексте того, как слышать "нет" от НАТО", – сетует вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской интеграции Ольга Стефанишина.

"Нам нужна ясность, – добавила она, – что членство Украины в НАТО неизбежно и не будет какой-то разменной монетой".

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Таким образом, сторонники Киева пытаются справиться с неудобной реальностью: многие из них на самом деле не хотят давать Украине конкретный график вступления в НАТО на данный момент. Но они также не хотят оставлять украинцев разочарованными или уязвимыми к еще одному вторжению в будущем.

Как следствие, ряд западноевропейских лидеров все чаще настаивают на гарантиях безопасности и предлагают более оптимистичные формулировки относительно членства.

Президент Франции Эммануэль Макрон, по словам собеседников, поддержал "нечто среднее между гарантиями безопасности в израильском стиле и полноценным членством в НАТО". Под "израильским стилем" речь идет о целенаправленной военной помощи, которую союзники оказывали Израилю в течение многих лет.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак добавил свое нечеткое обязательство в том, что союзники "хотят убедиться, что мы создадим механизмы безопасности для Украины на долгосрочную перспективу".

Но нынешние и бывшие чиновники говорят, что нет консенсуса относительно предоставления гарантий, а также относительно того, что они будут включать и в каком формате могут быть использованы.

Однако, по словам чиновников, когда политики сейчас говорят о "гарантиях" и "заверениях", они, по сути, говорят об обещаниях продолжать предоставлять оружие и тренировки, а не о конкретных обещаниях стать на защиту Украины.

"Чаще мы слышим о заверениях, чем о гарантиях. Кажется, все сводится к долгосрочному предоставлению средств, которые позволят Украине защитить себя", – сказал дипломат из Центральной Европы.

Обещания получить больше оружия – это не совсем то, чего хочет Украина.

При этом Зеленский все настойчивее просит – в частности, во время личной встречи с европейскими лидерами в Молдове – о незыблемых обязательствах, которые являются ступенькой к членству в НАТО.

Некоторые чиновники считают, что дебаты о гарантиях безопасности отвлекают внимание от единственной гарантии, которая, по их мнению, на самом деле имеет значение: возможного членства в НАТО.

"Рассматривает ли какая-то страна серьезно возможность предоставления Украине настоящих двусторонних гарантий безопасности? Только гарантии по статье 5 имеют значение", – сказал дипломат из Восточной Европы.

Долгосрочные поставки вооружений, по мнению этого дипломата, "не являются гарантией безопасности".

Напомним, бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен считает, что в рамках дискуссии о будущих гарантиях безопасности для Украины отдельные члены НАТО могут согласиться на введение на украинскую территорию своих войск.

Темы: ЗападУкраинавойна
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