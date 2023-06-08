Захід не готовий надати Україні гарантії безпеки, яких вона хоче – Politico

Україна просить у Заходу про обов'язкові гарантії безпеки для забезпечення довгострокового виживання, однак союзники поки не готові дати їй це.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Politico після спілкування з європейськими дипломатами.

За словами п'яти європейських дипломатів, незважаючи на багатомісячні розмови на цю тему, західний альянс досі розділений майже щодо кожного елементу того, як відповісти на запит України.

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Питання щодо гарантій безпеки залишаються відкритими, кажуть дипломати, навіть попри те, що союзникам залишилося всього п'ять тижнів до того, як вони зберуться у Вільнюсі на ключовий саміт НАТО. Україна встановила саміт як своєрідний дедлайн, наполягаючи на тому, щоб на ньому союзники взяли на себе чіткі зобов'язання щодо прийняття України в НАТО і надання гарантій безпеки на цьому шляху.

"Україна – найдосвідченіша країна у світі в контексті того, як чути "ні" від НАТО", – нарікає віцепрем'єр-міністр України з питань європейської інтеграції Ольга Стефанішина.

"Нам потрібна ясність, – додала вона, – що членство України в НАТО неминуче і не буде якоюсь розмінною монетою".

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Таким чином, прихильники Києва намагаються впоратися з незручною реальністю: багато хто з них насправді не хоче давати Україні конкретний графік вступу до НАТО на даний момент. Але вони також не хочуть залишати українців розчарованими або вразливими до ще одного вторгнення в майбутньому.

Як наслідок, низка західноєвропейських лідерів все частіше наполягають на гарантіях безпеки і пропонують більш оптимістичні формулювання щодо членства.

Президент Франції Еммануель Макрон, за словами співрозмовників, підтримав "щось середнє між гарантіями безпеки в ізраїльському стилі і повноцінним членством в НАТО". Під "ізраїльським стилем" мова іде про цілеспрямовану військову допомогу, яку союзники надавали Ізраїлю протягом багатьох років.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак додав своє нечітке зобов'язання у тому, що союзники "хочуть переконатися, що ми створимо механізми безпеки для України на довгострокову перспективу".

Але нинішні і колишні посадовці кажуть, що немає консенсусу щодо надання гарантій, а також щодо того, що вони включатимуть і в якому форматі можуть бути використані.

Однак, за словами посадовців, коли політики зараз говорять про "гарантії" і "запевнення", вони, по суті, говорять про обіцянки продовжувати надавати зброю і тренування, а не про конкретні обіцянки стати на захист України.

"Частіше ми чуємо про запевнення, ніж про гарантії. Здається, все зводиться до довгострокового надання засобів, які дозволять Україні захистити себе", – сказав дипломат з Центральної Європи.

Обіцянки отримати більше зброї – це не зовсім те, чого хоче Україна.

Натомість Зеленський дедалі наполегливіше просить – зокрема під час особистої зустрічі з європейськими лідерами в Молдові – про непорушні зобов'язання, які є сходинкою до членства в НАТО.

Деякі посадовці вважають, що дебати про гарантії безпеки відвертають увагу від єдиної гарантії, яка, на їхню думку, насправді має значення: можливого членства в НАТО.

"Чи розглядає якась країна серйозно можливість надання Україні справжніх двосторонніх гарантій безпеки? Тільки гарантії за статтею 5 мають значення", – сказав дипломат зі Східної Європи.

Довгострокові поставки озброєнь, на думку цього дипломата, "не є гарантією безпеки".

Нагадаємо, колишній генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Андерс Фог Расмуссен вважає, що в межах дискусії про майбутні гарантії безпеки для України окремі члени НАТО можуть погодитись на введення на українську територію своїх військ.