Украина и Нидерланды давят на Испанию для поставки Киеву батареи Patriot – СМИ

Нидерланды и Украина давят на Испанию, чтобы она присоединилась к "коалиции Patriot" и предоставила Киеву батарею противоракетной обороны для защиты от российских атак.

Об этом, как пишет "Европейская правда", стало известно El Pais.

Президент Владимир Зеленский передал свою просьбу испанскому премьеру Педро Санчесу во время саммита Европейского политического сообщества в окрестностях Кишинева на прошлой неделе.

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Этот вопрос также был предметом консультаций с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, поскольку именно в Турции Испания разместила батарею Patriot.

Впрочем, как отмечается, Эрдоган выступает против вывода Patriot из его страны до окончания срока действия соответствующего контракта, который истекает в конце этого года.

Одна из двух батарей, которые есть в Испании, размещена на турецкой базе Инджирлик с 2015 года, а вторая находится в автономном сообществе Валенсия на востоке Испании и важна для национальной обороны.

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Напомним, 1 июня по прибытии на саммит Европейского политического сообщества в Молдове президент Украины Владимир Зеленский выступил за создание "коалиции Patriot". Эту инициативу поддержал премьер Нидерландов.

Смотрите видео "Европейской правды": "Коалиция Patriot": что получил Зеленский на саммите в Молдове