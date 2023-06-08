Україна і Нідерланди тиснуть на Іспанію задля поставки Києву батареї Patriot – ЗМІ

Нідерланди та Україна тиснуть на Іспанію, щоб вона приєдналася до "коаліції Patriot" і надала Києву батарею протиракетної оборони для захисту від російських атак.

Про це, як пише "Європейська правда", стало відомо El Pais.

Президент Володимир Зеленський передав своє прохання іспанському прем’єру Педро Санчесу під час саміту Європейської політичної спільноти в околицях Кишинева минулого тижня.

Це питання також було предметом консультацій з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте і президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, оскільки саме в Туреччині Іспанія розмістила батарею Patriot.

Втім, як зазначено, Ердоган виступає проти виведення Patriot з його країни до закінчення строку дії відповідного контракту, який спливає в кінці цього року.

Одна з двох батарей, які є в Іспанії, розміщена на турецькій базі Інджирлік з 2015 року, а друга перебуває в автономному співтоваристві Валенсія на сході Іспанії і важлива для національної оборони.

Нагадаємо,1 червня після прибуття на саміт Європейської політичної спільноти у Молдові президент України Володимир Зеленський виступив за створення "коаліції Patriot". Цю ініціативу підтримав прем’єр Нідерландів.

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