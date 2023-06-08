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Лукашенко обвинил в подрыве Каховской ГЭС Украину

"Европейская правда"Четверг, 8 июня 2023, 11:50

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина виновата в подрыве Каховской ГЭС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Лукашенко сказал на встрече с секретарями советов безопасности государств-членов ОДКБ, его цитирует белорусское государственное агентство BELTA.

"Вы, наверное, догадываетесь, кто взорвал Каховскую ГЭС. Говорят, на воре и шапка горит. Кто первым об этом закричал?" – сказал Лукашенко.

Самопровозглашенный глава Беларуси заявил, что причиной подрыва якобы стала потребность скрыть проваленное начало украинского контрнаступления.

"Понятно, что украинской стороне надо было скрыть три дня "контрнаступления", где почти две сотни бронемашин было уничтожено и более 2 тысяч человек погибли. Поэтому – Каховка, Каховка, а о том (украинских потерях. – Ред.) никто не говорит. А это же все видно", – сказал Лукашенко.

"И вы видите, какую аккуратную, осторожную позицию заняли США, обязан отдать им должное. Они сразу сказали: "Мы пока не можем сказать, кто это сделал. Мы должны разобраться". Подумайте, с чего бы это?" – добавил он.

Стоит отметить, в Белом доме заявили, что разрушение Каховской ГЭС было бы невозможным, если бы российская армия не вторглась в Украину, а потому ответственность за подрыв возложили на РФ.

ВИДЕО ДНЯ

Президент США Джо Байден ранее выразил твердую готовность оказать необходимую помощь Украине после подрыва россиянами плотины Каховской ГЭС.

Темы: Каховская ГЭСЛукашенко
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