Румыния высылает более 50 сотрудников посольства РФ

Румыния объявила о высылке более 50 сотрудников посольства России в стране.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Румынии, пишет "Европейская правда".

Отмечается, что об этих намерениях министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску уже проинформировал российского посла.

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Согласно решению Румынии, РФ должна сократить 51 сотрудника, среди которых 21 дипломат, а также 30 работников технико-административного персонала. Фактически, в Румынии должно остаться российских 11 дипломатов и 29 сотрудников.

Россия сама может определить, кто именно должен покинуть Румынию.

Российская сторона также была проинформирована о том, что она имеет не более 30 дней на выполнение решения о выдворении дипломатов.

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Как отметили в МИД Румынии, это решение "отражает текущий уровень двусторонних отношений, резко сниженный Румынией после начала агрессивной войны Российской Федерации против Украины".

Ранее сообщалось, что правительство Финляндии приняло решение выслать девять работников российского посольства из-за разведывательной деятельности.