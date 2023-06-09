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Блинкен планирует визит в Китай на следующей неделе – Politico

Ольга ГлущенкоПятница, 9 июня 2023, 02:45
Блинкен планирует визит в Китай на следующей неделе – Politico
фото: ABC NEWS

Государственный секретарь США Энтони Блинкен планирует посетить Пекин на следующей неделе, сообщили POLITICO два человека, знакомые с расписанием визита.

Источник: Politico со ссылкой на источники

Дословно: "Эта поездка, детали которой Государственный департамент все еще уточняет, станет визитом американского чиновника в Китай на самом высоком уровне со времен визита тогдашнего госсекретаря Майка Помпео в 2018 году".

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Детали: По словам одного из собеседников издания, Блинкен прибудет в Пекин после своей нынешней поездки на Ближний Восток.

На этой неделе госсекретарь находится в Саудовской Аравии, где проведет ряд встреч, в том числе с представителями стран, которые борются с террористической группировкой "Исламское государство".

На просьбу Politico прокомментировать планы Китая, представитель Государственного департамента Ведант Патель сказал, что "у нас нет никаких поездок, о которых можно было бы объявить для госсекретаря".

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Посольство Китая в Вашингтоне не подтвердило предстоящий визит Блинкена в Китай. Представитель посольства Лю Пэнгю сказал лишь: "Китай открыт к диалогу с Соединенными Штатами".

Напомним: Государственный секретарь США Энтони Блинкен отложил поездку в Китай после того, как был обнаружен китайский аэростат, пролетавший над закрытыми объектами на западе США.

Темы: СШАКитай
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