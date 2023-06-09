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Зеленский провел Ставку: Обсудили достижения на передовой

Катерина ТищенкоПятница, 9 июня 2023, 20:07
Зеленский провел Ставку: Обсудили достижения на передовой
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, где обсуждалось нанесение врагу поражений и украинские достижения на передовой.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Только что провел Ставку. Ситуация на передовой – этому основное внимание. Доклады – командующие оперативных направлений, Главком, ГУР, Министерство обороны, Минстратегпром, Министерство внутренних дел.

Внимание сконцентрировано на всех направлениях, где наши действия нужны и где враг может потерпеть те или иные поражения. Наши оборонительные действия, активные действия, наши достижения на передовой. Обсудили детально поставки и распределение боеприпасов, усиление нашей артиллерии и ПВО".

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Детали: Зеленский также отдельно обратился к воинам, которые "в эти дни в особо тяжелых боях".

"Видим ваш героизм, и мы благодарны вам за каждую минуту вашей жизни – жизни, которая действительно является жизнью Украины. Потому что настолько Украина свободна, насколько вы, наши воины, сильны. Настолько Украина защищена, насколько вы, наши воины, результативны", - сказал он.

Темы: Зеленскийвойна
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