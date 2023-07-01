Зеленский рассказал, какие потери понесли вагнеровцы на войне в Украин

За время участия ЧВК "Вагнер" в войне в Украине Силы обороны убили 21 тысячу наемников и еще ранили 80 тысяч вагнеровцев.

Источник: президент Владимир Зеленский в интервью изданию El Mundo

Прямая речь Зеленского: "У вагнеровцев было две категории: профессиональные наемники и мобилизованные из тюрем, их пушечное мясо. Наши войска убили 21 000 из них и ранили 80 000".

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Детали: По словам Зеленского, такие колоссальные потери дают представление о количестве российских наемников. "Хорошая новость заключается в том, что мы уничтожили наиболее мотивированную часть российских сил", - подчеркнул президент.

Что предшествовало: По мнению разведки, среди последствий "мятежа Вагнера" для Украины значимыми являются компрометация российского руководства и то, что подчиненные Евгения Пригожина больше не будут воевать против нашего государства.