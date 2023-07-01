Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский рассказал, какие потери понесли вагнеровцы на войне в Украин

Станислав ПогориловСуббота, 1 июля 2023, 01:21
Зеленский рассказал, какие потери понесли вагнеровцы на войне в Украин
Владимир Зеленский, фото: Getty Images

За время участия ЧВК "Вагнер" в войне в Украине Силы обороны убили 21 тысячу наемников и еще ранили 80 тысяч вагнеровцев.

Источник: президент Владимир Зеленский в интервью изданию El Mundo

Прямая речь Зеленского: "У вагнеровцев было две категории: профессиональные наемники и мобилизованные из тюрем, их пушечное мясо. Наши войска убили 21 000 из них и ранили 80 000".

Детали: По словам Зеленского, такие колоссальные потери дают представление о количестве российских наемников. "Хорошая новость заключается в том, что мы уничтожили наиболее мотивированную часть российских сил", - подчеркнул президент.

Реклама:

Что предшествовало: По мнению разведки, среди последствий "мятежа Вагнера" для Украины значимыми являются компрометация российского руководства и то, что подчиненные Евгения Пригожина больше не будут воевать против нашего государства.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ВагнерЗеленскийвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На южном фланге возле Бахмута есть определенное продвижение – Маляр

видеоСенцов получил контузию на фронте

Медведев угрожает ударом по трем украинским АЭС и ядерным объектам в Европе

Аккаунты с синей галочкой в Twitter распространяют фейки о войне в Украине - BBC

На Полтавщине из-за загрязнения реки Псел запретили купание, рыбалку и использование воды

фото, видео, обновлено от 16:07В Киеве горела АЗС, есть пострадавшие

Все новости...
Вагнер
За выводом миротворцев ООН из Мали мог стоять Пригожин - США
Зеленский: должны воспользоваться мятежом Пригожина, чтобы выгнать россиян из Украины
В Беларуси оборудовали лагерь для 8 тысяч человек, там могут разместить вагнеровцев – Гаюн
Последние новости
21:44
Женская сборная Украины по волейболу второй раз в истории выиграла Золотую Евролигу
21:32
Государства НАТО "неистово" готовят решение о гарантиях для Украины к Вильнюсу – Politico
21:16
На южном фланге возле Бахмута есть определенное продвижение – Маляр
21:05
дополнено, фотоРоссияне ударили по Бериславу на Херсонщине, пострадал директор больницы
20:51
фото, видеоВ KLO показали момент возгорания на АЗС в Киеве, полиция рассказала подробности
20:32
Германия не может помешать США предоставить Украине кассетные боеприпасы – Штайнмайер
20:24
видеоСенцов получил контузию на фронте
20:04
Медведев угрожает ударом по трем украинским АЭС и ядерным объектам в Европе
19:56
Волкер: Это не Украина не готова к НАТО, а НАТО не готов принять Украину
19:26
фотоВозле Мелитополя произошел мощный взрыв, вероятно на базе оккупантов – мэр
Все новости...
Реклама: