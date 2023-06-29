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Буданов: "Вагнер" больше не будет воевать в Украине

Роман Кравец, Валентина РоманенкоЧетверг, 29 июня 2023, 14:41
Буданов: Вагнер больше не будет воевать в Украине
Кирилл Буданов. Скриншот

По мнению разведки, среди последствий "мятежа Вагнера" для Украины значимыми являются компрометация российского руководства и то, что подчиненные Евгения Пригожина больше не будут воевать против нашего государства.

Источник: руководитель Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Мы получили компрометацию российского руководства. В очередной раз разрушен миф о непоколебимости российского режима. Были нанесены потери военно-космическим силам РФ. А еще - ЧВК "Вагнер" больше не будет участвовать в боевых действиях на территории Украины. А это самое эффективное подразделение РФ, которое умело добиваться успеха любой ценой".

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Темы: Вагнерразведка
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