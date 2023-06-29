Буданов: "Вагнер" больше не будет воевать в Украине
Четверг, 29 июня 2023, 14:41
По мнению разведки, среди последствий "мятежа Вагнера" для Украины значимыми являются компрометация российского руководства и то, что подчиненные Евгения Пригожина больше не будут воевать против нашего государства.
Источник: руководитель Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов в комментарии "Украинской правде"
Прямая речь: "Мы получили компрометацию российского руководства. В очередной раз разрушен миф о непоколебимости российского режима. Были нанесены потери военно-космическим силам РФ. А еще - ЧВК "Вагнер" больше не будет участвовать в боевых действиях на территории Украины. А это самое эффективное подразделение РФ, которое умело добиваться успеха любой ценой".
Предыстория:
Реклама:
- Вечером 23 июня главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что регулярная армия России нанесла ракетный удар по тыловым лагерям его ЧВК и из-за этого 25 тысяч наемников идут "восстанавливать справедливость".
- 24 июня "вагнеровцы" взяли под контроль военные объекты Ростова-на-Дону и захватили военные объекты в Воронеже, шли "на Москву" – и в столице РФ уже готовились к обороне.
- Диктатор Владимир Путин в экстренном обращении заявил о предательстве и "мятеже". По данным украинской разведки, он экстренно выехал из Москвы на Валдай.
- Вечером того же дня после разговора с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко Пригожин заявил, что его наемники возвращаются в полевые лагеря. Уголовное дело в отношении Пригожина в РФ пообещали закрыть, а он должен был "уйти в Беларусь".
- 27 июня бизнес-джет Пригожина прилетел из российского города Ростов-на-Дону в Беларусь, еще один самолет прилетел туда из Санкт-Петербурга.
- ФСБ России сообщила, что уголовное дело о "вооруженном мятеже" руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина прекращено.
ВИДЕО ДНЯ