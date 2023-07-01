Оккупанты на Луганщине хотят из школьниц готовить медсестер - ОВА
Суббота, 1 июля 2023, 09:45
В школах на оккупированной части Луганской области россияне хотят готовить в школах медицинских сестер, сообщает ОВА.
Источник: Луганская ОВА
Детали: По данным военной администрации, с сентября в школах так называемой "ЛНР" в программу включат предмет "Защита Родины".
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Также оккупанты хотят готовить из детей медсестер, добавили в ОВА.
Дословно: "Кроме того, в Минобразования РФ формируют новую учебную программу для девочек школьного возраста, которая предусматривает готовить из них санитарных инструкторов.
Не портных или поваров, не дизайнеров или программистов, а медицинских сестер для военных формирований".
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