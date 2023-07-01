Оккупанты на Луганщине хотят из школьниц готовить медсестер - ОВА

В школах на оккупированной части Луганской области россияне хотят готовить в школах медицинских сестер, сообщает ОВА.

Источник: Луганская ОВА

Детали: По данным военной администрации, с сентября в школах так называемой "ЛНР" в программу включат предмет "Защита Родины".

Также оккупанты хотят готовить из детей медсестер, добавили в ОВА.

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Дословно: "Кроме того, в Минобразования РФ формируют новую учебную программу для девочек школьного возраста, которая предусматривает готовить из них санитарных инструкторов.

Не портных или поваров, не дизайнеров или программистов, а медицинских сестер для военных формирований".