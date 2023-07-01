Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупанты на Луганщине хотят из школьниц готовить медсестер - ОВА

Роман ПетренкоСуббота, 1 июля 2023, 09:45
Оккупанты на Луганщине хотят из школьниц готовить медсестер - ОВА
ОККУПАНТ, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО С GETTY IMAGES

В школах на оккупированной части Луганской области россияне хотят готовить в школах медицинских сестер, сообщает ОВА.

Источник: Луганская ОВА

Детали: По данным военной администрации, с сентября в школах так называемой "ЛНР" в программу включат предмет "Защита Родины".

Реклама:

Также оккупанты хотят готовить из детей медсестер, добавили в ОВА.

Дословно: "Кроме того, в Минобразования РФ формируют новую учебную программу для девочек школьного возраста, которая предусматривает готовить из них санитарных инструкторов.

Не портных или поваров, не дизайнеров или программистов, а медицинских сестер для военных формирований".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: оккупацияЛуганская областьпропагандавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
оккупация
Оккупанты заявляют о взрывах в районе Севастопольской бухты
Оккупационный суд оставил без изменений приговор крымскому татарину за перевод средств в Украину
Россия готовит новую волну мобилизации в Крыму – представительство президента
Последние новости
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
Все новости...
Реклама: