Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты на Луганщине хотят из школьниц готовить медсестер - ОВА

Роман ПетренкоСуббота, 1 июля 2023, 09:45
Оккупанты на Луганщине хотят из школьниц готовить медсестер - ОВА
ОККУПАНТ, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО С GETTY IMAGES

В школах на оккупированной части Луганской области россияне хотят готовить в школах медицинских сестер, сообщает ОВА.

Источник: Луганская ОВА

Детали: По данным военной администрации, с сентября в школах так называемой "ЛНР" в программу включат предмет "Защита Родины".

Также оккупанты хотят готовить из детей медсестер, добавили в ОВА.

Реклама:

Дословно: "Кроме того, в Минобразования РФ формируют новую учебную программу для девочек школьного возраста, которая предусматривает готовить из них санитарных инструкторов.

Не портных или поваров, не дизайнеров или программистов, а медицинских сестер для военных формирований".

Темы: оккупацияЛуганская областьпропагандавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На южном фланге возле Бахмута есть определенное продвижение – Маляр

видеоСенцов получил контузию на фронте

Медведев угрожает ударом по трем украинским АЭС и ядерным объектам в Европе

Аккаунты с синей галочкой в Twitter распространяют фейки о войне в Украине - BBC

На Полтавщине из-за загрязнения реки Псел запретили купание, рыбалку и использование воды

фото, видео, обновлено от 16:07В Киеве горела АЗС, есть пострадавшие

Все новости...
оккупация
На Запорожье дагестанцы отказались воевать и испортили оружие оккупантов - Генштаб
Теракт россиян на ЗАЭС будет считаться применением ядерного оружия – Данилов
Оккупанты отправили тела убитых в Бердянске подростков "на экспертизу"
Последние новости
21:44
Женская сборная Украины по волейболу второй раз в истории выиграла Золотую Евролигу
21:32
Государства НАТО "неистово" готовят решение о гарантиях для Украины к Вильнюсу – Politico
21:16
На южном фланге возле Бахмута есть определенное продвижение – Маляр
21:05
дополнено, фотоРоссияне ударили по Бериславу на Херсонщине, пострадал директор больницы
20:51
фото, видеоВ KLO показали момент возгорания на АЗС в Киеве, полиция рассказала подробности
20:32
Германия не может помешать США предоставить Украине кассетные боеприпасы – Штайнмайер
20:24
видеоСенцов получил контузию на фронте
20:04
Медведев угрожает ударом по трем украинским АЭС и ядерным объектам в Европе
19:56
Волкер: Это не Украина не готова к НАТО, а НАТО не готов принять Украину
19:26
фотоВозле Мелитополя произошел мощный взрыв, вероятно на базе оккупантов – мэр
Все новости...
Реклама: