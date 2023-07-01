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Зеленский: Нужен сигнал, что Украина будет членом НАТО после войны, это и есть приглашение

"Европейская правда"Суббота, 1 июля 2023, 17:58
Зеленский: Нужен сигнал, что Украина будет членом НАТО после войны, это и есть приглашение
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает на Вильнюсском саммите НАТО четкий сигнал, что Украина будет в Альянсе после войны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил на пресс-конференции с премьером Испании Педро Санчесом в Киеве.

"Нам нужен на Вильнюсском саммите очень четкий понятный сигнал, что Украина может стать и имеет право стать равноправным членом НАТО после войны. Это и есть приглашение", – заявил Зеленский.

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"Для нас это было бы очень и очень важно", – подчеркнул он.

Президент также отметил, что гарантии безопасности реально нужны Украине, но не как альтернатива членству, а на время, пока Украина не стала членом НАТО.

Как сообщалось, Украина сформулировала два конкретных ожидания от грядущего саммита Североатлантического Альянса в Вильнюсе – относительно членства и гарантий безопасности – и до последнего будет настаивать на их утверждении.

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Напомним, президент Владимир Зеленский понимает невозможность вступления Украины в НАТО во время войны, однако не видит смысла участвовать в саммите НАТО в Вильнюсе, если по итогам Украина не получит конкретных сигналов относительно того, когда она может присоединиться к Альянсу.

Президент Литвы Гитанас Науседа в свою очередь ожидает Зеленского с первой леди на саммите НАТО и будет очень удивлен, если этого не произойдет.

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Темы: ЗеленскийНАТОвойна
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