Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский: Нужен сигнал, что Украина будет членом НАТО после войны, это и есть приглашение

"Европейская правда"Суббота, 1 июля 2023, 17:58
Зеленский: Нужен сигнал, что Украина будет членом НАТО после войны, это и есть приглашение
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает на Вильнюсском саммите НАТО четкий сигнал, что Украина будет в Альянсе после войны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил на пресс-конференции с премьером Испании Педро Санчесом в Киеве.

"Нам нужен на Вильнюсском саммите очень четкий понятный сигнал, что Украина может стать и имеет право стать равноправным членом НАТО после войны. Это и есть приглашение", – заявил Зеленский.

"Для нас это было бы очень и очень важно", – подчеркнул он.

Реклама:

Президент также отметил, что гарантии безопасности реально нужны Украине, но не как альтернатива членству, а на время, пока Украина не стала членом НАТО.

Как сообщалось, Украина сформулировала два конкретных ожидания от грядущего саммита Североатлантического Альянса в Вильнюсе – относительно членства и гарантий безопасности – и до последнего будет настаивать на их утверждении.

Напомним, президент Владимир Зеленский понимает невозможность вступления Украины в НАТО во время войны, однако не видит смысла участвовать в саммите НАТО в Вильнюсе, если по итогам Украина не получит конкретных сигналов относительно того, когда она может присоединиться к Альянсу.

ВИДЕО ДНЯ

Президент Литвы Гитанас Науседа в свою очередь ожидает Зеленского с первой леди на саммите НАТО и будет очень удивлен, если этого не произойдет.

Читайте также: Что думают в НАТО о членстве Украины и как убедить сомневающихся.

Темы: ЗеленскийНАТОвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На южном фланге возле Бахмута есть определенное продвижение – Маляр

видеоСенцов получил контузию на фронте

Медведев угрожает ударом по трем украинским АЭС и ядерным объектам в Европе

Аккаунты с синей галочкой в Twitter распространяют фейки о войне в Украине - BBC

На Полтавщине из-за загрязнения реки Псел запретили купание, рыбалку и использование воды

фото, видео, обновлено от 16:07В Киеве горела АЗС, есть пострадавшие

Все новости...
Зеленский
Испания стала 21-й страной, которая поддержала членство Украины в НАТО – Зеленский
Зеленский объяснил, когда Украина будет готова к дипломатическому урегулированию войны
Зеленский призвал к санкциям против "Росатома" в 12-м пакете ЕС
Последние новости
21:44
Женская сборная Украины по волейболу второй раз в истории выиграла Золотую Евролигу
21:32
Государства НАТО "неистово" готовят решение о гарантиях для Украины к Вильнюсу – Politico
21:16
На южном фланге возле Бахмута есть определенное продвижение – Маляр
21:05
дополнено, фотоРоссияне ударили по Бериславу на Херсонщине, пострадал директор больницы
20:51
фото, видеоВ KLO показали момент возгорания на АЗС в Киеве, полиция рассказала подробности
20:32
Германия не может помешать США предоставить Украине кассетные боеприпасы – Штайнмайер
20:24
видеоСенцов получил контузию на фронте
20:04
Медведев угрожает ударом по трем украинским АЭС и ядерным объектам в Европе
19:56
Волкер: Это не Украина не готова к НАТО, а НАТО не готов принять Украину
19:26
фотоВозле Мелитополя произошел мощный взрыв, вероятно на базе оккупантов – мэр
Все новости...
Реклама: