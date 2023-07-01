Лукашенко подписал закон о запрете в Беларуси СМИ "недружественных" стран
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон, позволяющий запрещать в Беларуси деятельность СМИ из других стран в случае так называемых "недружественных" действий этих стран.
Источник: сайт Лукашенко
Детали: Сообщается, что белорусский диктатор подписал изменения к закону Беларуси "О средствах массовой информации".
Дословно: "Законом предусматривается возможность введения запрета на деятельность иностранных СМИ на территории Республики Беларусь в случае проявления иностранными государствами недружественных действий в отношении белорусских СМИ".
Больше деталей: Законом также расширяется перечень оснований для аннулирования свидетельства о государственной регистрации СМИ и ограничения доступа к интернет-ресурсу, сетевому изданию, новостному агрегатору.