Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Лукашенко подписал закон о запрете в Беларуси СМИ "недружественных" стран

Катерина ТищенкоСуббота, 1 июля 2023, 20:08
Лукашенко подписал закон о запрете в Беларуси СМИ недружественных стран
Лукашенко, фото Getty Images

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон, позволяющий запрещать в Беларуси деятельность СМИ из других стран в случае так называемых "недружественных" действий этих стран.

Источник: сайт Лукашенко

Детали: Сообщается, что белорусский диктатор подписал изменения к закону Беларуси "О средствах массовой информации".

Дословно: "Законом предусматривается возможность введения запрета на деятельность иностранных СМИ на территории Республики Беларусь в случае проявления иностранными государствами недружественных действий в отношении белорусских СМИ".

Реклама:

Больше деталей: Законом также расширяется перечень оснований для аннулирования свидетельства о государственной регистрации СМИ и ограничения доступа к интернет-ресурсу, сетевому изданию, новостному агрегатору.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ЛукашенкоБеларусьСМИ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На южном фланге возле Бахмута есть определенное продвижение – Маляр

видеоСенцов получил контузию на фронте

Медведев угрожает ударом по трем украинским АЭС и ядерным объектам в Европе

Аккаунты с синей галочкой в Twitter распространяют фейки о войне в Украине - BBC

На Полтавщине из-за загрязнения реки Псел запретили купание, рыбалку и использование воды

фото, видео, обновлено от 16:07В Киеве горела АЗС, есть пострадавшие

Все новости...
Лукашенко
Суд ЕС отказался снимать санкции с белорусской компании: связана с режимом Лукашенко
Стороны еще согласовывают детали соглашения по "вагнеровцам" – ISW
Лукашенко, вероятно, использует "Вагнер", чтобы получить "пространство для маневра" – ISW
Последние новости
21:44
Женская сборная Украины по волейболу второй раз в истории выиграла Золотую Евролигу
21:32
Государства НАТО "неистово" готовят решение о гарантиях для Украины к Вильнюсу – Politico
21:16
На южном фланге возле Бахмута есть определенное продвижение – Маляр
21:05
дополнено, фотоРоссияне ударили по Бериславу на Херсонщине, пострадал директор больницы
20:51
фото, видеоВ KLO показали момент возгорания на АЗС в Киеве, полиция рассказала подробности
20:32
Германия не может помешать США предоставить Украине кассетные боеприпасы – Штайнмайер
20:24
видеоСенцов получил контузию на фронте
20:04
Медведев угрожает ударом по трем украинским АЭС и ядерным объектам в Европе
19:56
Волкер: Это не Украина не готова к НАТО, а НАТО не готов принять Украину
19:26
фотоВозле Мелитополя произошел мощный взрыв, вероятно на базе оккупантов – мэр
Все новости...
Реклама: