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Лукашенко подписал закон о запрете в Беларуси СМИ "недружественных" стран

Катерина ТищенкоСуббота, 1 июля 2023, 20:08
Лукашенко подписал закон о запрете в Беларуси СМИ недружественных стран
Лукашенко, фото Getty Images

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон, позволяющий запрещать в Беларуси деятельность СМИ из других стран в случае так называемых "недружественных" действий этих стран.

Источник: сайт Лукашенко

Детали: Сообщается, что белорусский диктатор подписал изменения к закону Беларуси "О средствах массовой информации".

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Дословно: "Законом предусматривается возможность введения запрета на деятельность иностранных СМИ на территории Республики Беларусь в случае проявления иностранными государствами недружественных действий в отношении белорусских СМИ".

Больше деталей: Законом также расширяется перечень оснований для аннулирования свидетельства о государственной регистрации СМИ и ограничения доступа к интернет-ресурсу, сетевому изданию, новостному агрегатору.

Темы: ЛукашенкоБеларусьСМИ
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