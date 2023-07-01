На Таврическом направлении есть продвижение вперед – Тарнавский

На Таврическом направлении Силы обороны имеют продвижение вперед, за сутки потери врага убитыми и ранеными составили почти две роты.

Источник: бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram

Дословно: "Силы обороны на Таврическом направлении имеют успехи и продвижение вперед. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1201 огневую задачу.

Потери врага убитыми и ранеными составили почти две роты.

Реклама:

Уничтожено 14 единиц военной техники противника. В частности, БТР, БМ-21 "Град", противотанковая пушка МТ-12 "Рапира", 3 БпЛА "Zala", 3 пушки 2А36 "Гиацинт-Б", 2 самоходные артиллерийские установки 2С7 "Пион", гаубица 2А65 "Мста-Б" и автомобильная техника. Также было уничтожено 4 склада боеприпасов врага".