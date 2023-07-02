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В Киеве и ряде областей объявляли тревогу из-за ракетной угрозы

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 2 июля 2023, 08:14
В Киеве и ряде областей объявляли тревогу из-за ракетной угрозы
фото Getty Images

В ряде областей Украины утром 2 июля более чем на полчаса была объявлена воздушная тревога.

Источник: карта воздушных тревог, Воздушные силы

Детали: Воздушная тревога начала распространяться в 06:55 утра.

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По состоянию на 06:58 она охватила территории южных, восточных, северных и центральных областей.

 
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Воздушная тревога означает опасность ударов, гражданам рекомендуется перейти в укрытие или соблюдать правило "двух стен".

Воздушные силы сообщили о вылете Ту-22м3 с аэродрома Моздок РФ.

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Обновлено: В 07:21 воздушная тревога была объявлена в столице и Киевской области. Воздушные силы сообщили о ракетной опасности.

В 07:47 отбои воздушной тревоги объявили в южных областях.

После 8:12 тревога была отменена везде.

Напомним: Ночью по Украине распространялась воздушная тревога из-за угрозы вражеских ракет и БпЛА.

Темы: воздушная тревога
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