В субботу в Мелитополе прогремел мощный взрыв в районе базы россиян - мэр
Воскресенье, 2 июля 2023, 11:21
Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что в субботу вечером весь Мелитополь слышал громкий взрыв в районе военной базы россиян.
Источник: Федоров в эфире телемарафона
Прямая речь Федорова: "Вчера (1 июля - ред.) в 19:30 в Мелитополе прогремел мощный взрыв, который слышали жители всех районов города.
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Взрыв произошел на севере города вблизи поселка Семеновка, где враг захватил ферму, и там у них была расположена одна из военных баз врага.
Также вчера жители видели работу дырявой ПВО врага".
Детали: Федоров заявил, что на территории бывшего детского санатория Мелитополя россияне установили крематорий, где сжигают своих воинов.
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