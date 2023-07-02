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В субботу в Мелитополе прогремел мощный взрыв в районе базы россиян - мэр

Роман ПетренкоВоскресенье, 2 июля 2023, 11:21
В субботу в Мелитополе прогремел мощный взрыв в районе базы россиян - мэр
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Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что в субботу вечером весь Мелитополь слышал громкий взрыв в районе военной базы россиян.

Источник: Федоров в эфире телемарафона

Прямая речь Федорова: "Вчера (1 июля - ред.) в 19:30 в Мелитополе прогремел мощный взрыв, который слышали жители всех районов города.

Взрыв произошел на севере города вблизи поселка Семеновка, где враг захватил ферму, и там у них была расположена одна из военных баз врага.

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Также вчера жители видели работу дырявой ПВО врага".

Детали: Федоров заявил, что на территории бывшего детского санатория Мелитополя россияне установили крематорий, где сжигают своих воинов.

Темы: Мелитопольоккупациявойна
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