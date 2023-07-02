Польша направляет дополнительные силы полиции для охраны границы с Беларусью

Польша отправит 500 полицейских на свою границу с Беларусью.

Об этом заявил в воскресенье министр внутренних дел Мариуш Каминский, сообщает "Европейская правда".

"В связи с напряженной ситуацией на границе с Беларусью я решил усилить наши силы 500 польскими полицейскими из превентивных подразделений и подразделений контртерроризма", – написал Каминский в Twitter.

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Они присоединятся к 5000 пограничников и 2000 солдат, которые охраняют безопасность этой границы, добавил он.

Польская пограничная служба в воскресенье сообщила, что в субботу 187 человек пытались нелегально пересечь границу Польши из Беларуси.

О необходимости усиления сил на границе с Беларусью, в том числе в связи с присутствием группы Вагнера, в среду заявил вице-премьер-министр Ярослав Качиньский.

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Ситуация на польско-белорусской границе остается напряженной с 2021 года, когда резко возросло количество попыток нелегального пересечения границы из Беларуси в Польшу. С начала 2023 года Пограничная служба зафиксировала более 12 тысяч попыток незаконного пересечения границы из Беларуси в Польшу.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак не исключил, что наемники группы Вагнера, которые переберутся на территорию Беларуси после попытки мятежа в РФ, будут осуществлять провокации.