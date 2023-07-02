Минобороны подтвердило уничтожения российского склада вместе с оккупантами
Воскресенье, 2 июля 2023, 14:25
Минобороны обнародовало видео уничтожения полевого склада оккупантов вместе с воинами.
Источник: 5 отдельная штурмовая бригада, первый заместитель министра обороны Александр Павлюк в Telegram
Детали: По данным военных, на кадрах работа Самоходного артиллерийского дивизиона и артиллерийского дивизиона под корректировкой БУАР 5 отдельной штурмовой бригады.
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Минобороны обнародовало видео и заявило, что уничтожение склада уже подтверждено.
Прямая речь Павлюка: "Подтверждено уничтожение полевого состава оккупантов вместе с личным составом".
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