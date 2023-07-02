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Минобороны подтвердило уничтожения российского склада вместе с оккупантами

Роман ПетренкоВоскресенье, 2 июля 2023, 14:25
Минобороны подтвердило уничтожения российского склада вместе с оккупантами
скриншот

Минобороны обнародовало видео уничтожения полевого склада оккупантов вместе с воинами.

Источник: 5 отдельная штурмовая бригада, первый заместитель министра обороны Александр Павлюк в Telegram

Детали: По данным военных, на кадрах работа Самоходного артиллерийского дивизиона и артиллерийского дивизиона под корректировкой БУАР 5 отдельной штурмовой бригады.

Минобороны обнародовало видео и заявило, что уничтожение склада уже подтверждено.

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Прямая речь Павлюка: "Подтверждено уничтожение полевого состава оккупантов вместе с личным составом".

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Темы: МинобороныВооруженные силывойна
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