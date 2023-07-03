На Сумщине зафиксировано 116 взрывов, разрушены и повреждены дома

В течение прошлого дня россияне совершили 16 обстрелов приграничья Сумской области, зафиксировано 116 взрывов.

Источник: военная администрация Сумской области

Детали: Обстрелам подверглись Краснопольская, Миропольская, Белопольская, Юнаковская, Хотинская, Глуховская, Шалыгинская, Путивльская громады.

По Глуховской громаде был обстрел из АГС (15 взрывов) и минометов (8 взрывов).

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По Юнаковской громаде враг бил из минометов (7 взрывов).

Миропольская громада: вражеским БПЛА сброшено 1 ВОГ (1 взрыв) также был минометный обстрел (23 взрывов).

По Хотинской громаде осуществлен минометный обстрел (5 взрывов).

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На Белопольскую громаду россияне сбросили 19 мин. Также зафиксирован обстрел из АГС (10 взрывов).

По Краснопольской громаде осуществлен артиллерийский обстрел (6 взрывов). В результате обстрела повреждены 2 частных дома. Также зафиксирован обстрел из миномета (4 взрыва).

По Шалыгинской громаде враг бил из артиллерии (9 взрывов).

Путивльская громада: был минометный обстрел (9 взрывов). В результате обстрела разрушен 1 частный дом, 1 частный дом поврежден.