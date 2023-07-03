Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На Сумщине зафиксировано 116 взрывов, разрушены и повреждены дома

Ольга ГлущенкоПонедельник, 3 июля 2023, 00:22
На Сумщине зафиксировано 116 взрывов, разрушены и повреждены дома
иллюстративное фото полиции Сумщины

В течение прошлого дня россияне совершили 16 обстрелов приграничья Сумской области, зафиксировано 116 взрывов.

Источник: военная администрация Сумской области

Детали: Обстрелам подверглись Краснопольская, Миропольская, Белопольская, Юнаковская, Хотинская, Глуховская, Шалыгинская, Путивльская громады.

Реклама:

По Глуховской громаде был обстрел из АГС (15 взрывов) и минометов (8 взрывов).

По Юнаковской громаде враг бил из минометов (7 взрывов).

Миропольская громада: вражеским БПЛА сброшено 1 ВОГ (1 взрыв) также был минометный обстрел (23 взрывов).

ВИДЕО ДНЯ

По Хотинской громаде осуществлен минометный обстрел (5 взрывов).

На Белопольскую громаду россияне сбросили 19 мин. Также зафиксирован обстрел из АГС (10 взрывов).

По Краснопольской громаде осуществлен артиллерийский обстрел (6 взрывов). В результате обстрела повреждены 2 частных дома. Также зафиксирован обстрел из миномета (4 взрыва).

По Шалыгинской громаде враг бил из артиллерии (9 взрывов).

Путивльская громада: был минометный обстрел (9 взрывов). В результате обстрела разрушен 1 частный дом, 1 частный дом поврежден.

Темы: Сумская областьобстрелвзрыв
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Сумская область
На Сумщине в результате обстрела пострадали три человека
Россияне атаковали Сумскую область НАР, сбрасывали мины
Россияне за сутки 19 раз обстреляли Сумскую область
Последние новости
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
Все новости...
Реклама: