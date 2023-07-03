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За неделю украинские силы уничтожили 22 ЗРК и 7 командных пунктов врага – Минобороны  

Александр ШумилинПонедельник, 3 июля 2023, 18:06
За неделю украинские силы уничтожили 22 ЗРК и 7 командных пунктов врага – Минобороны  
Фото: Генштаб

В течение прошлой недели украинская армия уничтожила 94 места скопления войск врага и 19 складов боеприпасов.

Источник: сообщение заместителя министра обороны Анны Маляр

Детали: На прошлой неделе Силам обороны удавалось уничтожать вражеские цели высокой приоритетности, в среднем, каждые 70 минут.

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За 7 дней было поражено:

  • 94 места скопления войск;
  • 22 зенитно-ракетных комплекса;
  • 19 складов боеприпасов;
  • 7 командных пунктов.

Предыстория:

  • Ранее в понедельник Маляр сообщила, что Силы обороны продолжают наступать на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях - за прошедшую неделю освободили 37 кв. км.

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Темы: Минобороныоружие
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