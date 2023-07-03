Глава Минобороны Германии: Украина получит десятки Leopard 1A5 "в ближайшие недели"

Министр обороны Германии Борис Писториус анонсировал передачу Украине боевых танков Leopard 1A5 в сотрудничестве с Данией в ближайшее время.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в интервью польской газете Rzeczpospolita.

Отвечая на вопрос, не замедлила ли Германия с военной помощью Украине, Писториус отметил исторический характер решений, которые Берлин принял после полномасштабного российского вторжения.

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"Первая поставка оружия Германией государству, которое воюет! Сегодня Германия предоставляет Украине вторую по объему военную помощь в плане поставки оборудования, если говорить о прямой финансовой помощи или помощи в рамках ЕС", – отметил он.

Также глава немецкого Минобороны напомнил об участии Германии в подготовке украинских Вооруженных Сил и принятии первой в истории страны Стратегии национальной безопасности.

"Десятки боевых танков Leopard 1A5, предоставленных Германией и Данией, прибудут в Украину в ближайшие недели", – анонсировал Писториус.

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Отдельно он упомянул о пакете военной помощи Украине в размере 2,7 миллиарда евро, который содержит в частности системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM.

Напомним, еще в феврале Германия и Дания анонсировали предоставление Украине десятков танков Leopard 1 для помощи в противодействии российской полномасштабной агрессии.

По неофициальной информации, речь идет в том числе о бывших датских Leopard, которые в 2010 году сняли с вооружения и продали обратно немецкому производителю Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft, где они и остаются на складах.