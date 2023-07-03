Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Глава Минобороны Германии: Украина получит десятки Leopard 1A5 "в ближайшие недели"

"Европейская правда"Понедельник, 3 июля 2023, 18:38

Министр обороны Германии Борис Писториус анонсировал передачу Украине боевых танков Leopard 1A5 в сотрудничестве с Данией в ближайшее время.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в интервью польской газете Rzeczpospolita.

Отвечая на вопрос, не замедлила ли Германия с военной помощью Украине, Писториус отметил исторический характер решений, которые Берлин принял после полномасштабного российского вторжения.

"Первая поставка оружия Германией государству, которое воюет! Сегодня Германия предоставляет Украине вторую по объему военную помощь в плане поставки оборудования, если говорить о прямой финансовой помощи или помощи в рамках ЕС", – отметил он.

Реклама:

Также глава немецкого Минобороны напомнил об участии Германии в подготовке украинских Вооруженных Сил и принятии первой в истории страны Стратегии национальной безопасности.

"Десятки боевых танков Leopard 1A5, предоставленных Германией и Данией, прибудут в Украину в ближайшие недели", – анонсировал Писториус.

Отдельно он упомянул о пакете военной помощи Украине в размере 2,7 миллиарда евро, который содержит в частности системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, еще в феврале Германия и Дания анонсировали предоставление Украине десятков танков Leopard 1 для помощи в противодействии российской полномасштабной агрессии.

По неофициальной информации, речь идет в том числе о бывших датских Leopard, которые в 2010 году сняли с вооружения и продали обратно немецкому производителю Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft, где они и остаются на складах.

Темы: МинобороныГерманиятанки
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На южном фланге возле Бахмута есть определенное продвижение – Маляр

видеоСенцов получил контузию на фронте

Медведев угрожает ударом по трем украинским АЭС и ядерным объектам в Европе

Аккаунты с синей галочкой в Twitter распространяют фейки о войне в Украине - BBC

На Полтавщине из-за загрязнения реки Псел запретили купание, рыбалку и использование воды

фото, видео, обновлено от 16:07В Киеве горела АЗС, есть пострадавшие

Все новости...
Минобороны
Последствия кулуарных игр – подрыв обороноспособности страны
За неделю украинские силы уничтожили 22 ЗРК и 7 командных пунктов врага – Минобороны  
Защитники за неделю освободили 37 кв. км на востоке и юге страны − Минобороны
Последние новости
21:44
Женская сборная Украины по волейболу второй раз в истории выиграла Золотую Евролигу
21:32
Государства НАТО "неистово" готовят решение о гарантиях для Украины к Вильнюсу – Politico
21:16
На южном фланге возле Бахмута есть определенное продвижение – Маляр
21:05
дополнено, фотоРоссияне ударили по Бериславу на Херсонщине, пострадал директор больницы
20:51
фото, видеоВ KLO показали момент возгорания на АЗС в Киеве, полиция рассказала подробности
20:32
Германия не может помешать США предоставить Украине кассетные боеприпасы – Штайнмайер
20:24
видеоСенцов получил контузию на фронте
20:04
Медведев угрожает ударом по трем украинским АЭС и ядерным объектам в Европе
19:56
Волкер: Это не Украина не готова к НАТО, а НАТО не готов принять Украину
19:26
фотоВозле Мелитополя произошел мощный взрыв, вероятно на базе оккупантов – мэр
Все новости...
Реклама: