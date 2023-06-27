ФСБ заявила, что дело о "мятеже Пригожина" прекращено

ФСБ России сообщила, что уголовное дело о "вооруженном мятеже" руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина прекращено.

Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ

Детали: В российском ведомстве отметили, что основанием для прекращения уголовного дела стали материалы уголовного дела.

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Дословно: "В ходе расследования уголовного дела, возбужденного Следственным управлением ФСБ РФ 23 июня этого года по статье 279 УК РФ по факту вооруженного мятежа, установлено, что его участники 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления.

С учетом этого и иных, имеющих значение для расследования обстоятельств, следственным органом 27 июня сего года вынесено постановление о прекращении уголовного дела".

Предыстория: