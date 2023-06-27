Самолет Пригожина прилетел в Беларусь
Бизнес-джет Евгения Пригожина прилетел из российского города Ростов-на-Дону в Беларусь, еще один самолет прилетел туда из Санкт-Петербурга.
Источник: Беларускі Гаюн со ссылкой на данные Flight Radar
Детали: Бизнес-джет Евгения Пригожина (регистрационный номер RA-02795) совершил посадку на военном аэродроме Мачулищи под Минском в 07:40.
Сразу после этого еще один самолет прилетел из России: бизнес-джет BAe 125-800B с регистрационным номером RA-02878 вылетел из Санкт-Петербурга и приземлился на военном аэродроме Мачулищи в 7:58.
Накануне сообщалось, что 25 июня, после мятежа "Вагнера" в РФ, самолет Пригожина летал из Санкт-Петербурга в Ростов и обратно. Вероятно, самолет забрал главаря "вагнеровцев", так как еще вечером 24 июня Пригожина видели на выходе из штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону.
Предыстория:
- Вечером 23 июня главарь "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что регулярная армия России нанесла ракетный удар по тыловым лагерям его ЧВК и из-за этого 25 тысяч наемников идут "восстанавливать справедливость".
- 24 июня "вагнеровцы" взяли под контроль военные объекты Ростова-на-Дону и захватили военные объекты в Воронеже, шли "на Москву" – и в столице РФ уже готовились к обороне.
- Диктатор Владимир Путин в экстренном обращении заявил о предательстве и "мятеже". По данным украинской разведки, он экстренно выехал из Москвы на Валдай.
- Вечером того же дня после разговора с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко Пригожин заявил, что его наемники возвращаются в полевые лагеря. Уголовное дело в отношении Пригожина в РФ пообещали закрыть, а он должен был "уйти в Беларусь".
- По данным российских провоенных медиа и телеграмм-каналов, во время мятежа "вагнеровцы" сбили самолет Ил-22М (командный пункт) и шесть вертолетов армии РФ, из-за чего погибли от 13 до 20 человек. Также в России от марша частной армии Пригожина пострадали 19 домов и дороги.
- 26 июня Пригожин заявил, что целью его марша на Москву было защитить группу "Вагнер" от уничтожения, ведь до 1 июля наемники должны были бы подписать контракт с Минобороны РФ, а они не хотели. Он также заявил, что остановился, чтобы "не проливать российскую кровь", когда Лукашенко предложил ему найти пути решения для дальнейшей работы "ЧВК Вагнер" в "законной юрисдикции".