Самолет Пригожина прилетел в Беларусь

Бизнес-джет Евгения Пригожина прилетел из российского города Ростов-на-Дону в Беларусь, еще один самолет прилетел туда из Санкт-Петербурга.

Источник: Беларускі Гаюн со ссылкой на данные Flight Radar

Детали: Бизнес-джет Евгения Пригожина (регистрационный номер RA-02795) совершил посадку на военном аэродроме Мачулищи под Минском в 07:40.

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Сразу после этого еще один самолет прилетел из России: бизнес-джет BAe 125-800B с регистрационным номером RA-02878 вылетел из Санкт-Петербурга и приземлился на военном аэродроме Мачулищи в 7:58.

Накануне сообщалось, что 25 июня, после мятежа "Вагнера" в РФ, самолет Пригожина летал из Санкт-Петербурга в Ростов и обратно. Вероятно, самолет забрал главаря "вагнеровцев", так как еще вечером 24 июня Пригожина видели на выходе из штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону.

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