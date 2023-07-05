Пригожин прибыл в Петербург и забрал изъятое у него оружие – росСМИ
Главарь "ЧВК Вагнер" Евгений Пригожин 4 июля лично прибыл в Петербург, где ему вернули изъятое во время обысков оружие.
Источник: российское издание Фонтанка со ссылкой на источники
Дословно: "4 июля в начале пятого к зданию Управления ФСБ по Петербургу и Линобласти на Литейном проспекте подъехали БМВ 7-й серии и "Ленд Крузер" с охраной, который его сопровождал.
По информации Фонтанки, кортеж припарковался возле дома 25 по Шпалерной улице. Задняя дверь БМВ распахнулась, оттуда вышел Евгений Пригожин и, пройдя буквально несколько метров, сам открыл массивную дверь, справа от которой висит вывеска "Приемная".
Детали: По информации издания, во вторник Пригожину вернули два карабина "Сайга", нарезной австрийский карабин Steyr Mannlicher, полуавтоматическую винтовку "АРка" и еще несколько ружей и пистолетов.
Вскоре он вышел, а сопровождавшие его люди вынесли винтовки и сложили их в автомобиль. Кортеж отбыл.
За несколько часов до этого главаря "Вагнера" официально пригласили для возвращения ему обратно оружия, обнаруженного во время известных обысков 24 июня и изъятого в его загородной резиденции в элитном коттеджном поселке "Северный Версаль".
Предыстория:
- Вечером 23 июня главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что регулярная армия России нанесла ракетный удар по тыловым лагерям его ЧВК и из-за этого 25 тысяч наемников идут "восстанавливать справедливость".
- 24 июня "вагнеровцы" взяли под контроль военные объекты Ростова-на-Дону и захватили военные объекты в Воронеже, шли "на Москву" – и в столице РФ уже готовились к обороне.
- Диктатор Владимир Путин в экстренном обращении заявил о предательстве и "мятеже". По данным украинской разведки, он экстренно выехал из Москвы на Валдай.
- Вечером того же дня после разговора с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко Пригожин заявил, что его наемники возвращаются в полевые лагеря. Уголовное дело в отношении Пригожина в РФ пообещали закрыть, а он должен был "уйти в Беларусь".
- 27 июня бизнес-джет Пригожина прилетел из российского города Ростов-на-Дону в Беларусь, еще один самолет прилетел туда из Санкт-Петербурга.
- ФСБ России сообщила, что уголовное дело о "вооруженном мятеже" руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина прекращено.
- В тот же день белорусский диктатор Александр Лукашенко утверждал, что Пригожин находится в Беларуси.