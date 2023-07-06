Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Ракетный удар по Львову: из-под завалов достали тело пятой жертвы

Валентина РоманенкоЧетверг, 6 июля 2023, 15:27
Ракетный удар по Львову: из-под завалов достали тело пятой жертвы
фото ГСЧС

Из-под завалов разрушенного в результате ракетного удара РФ дома во Львове достали тело 5 жертвы.

Источник: глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram

Прямая речь: "К сожалению, количество погибших из-за ночного ракетного удара по Львову возросло до пяти. Из-под завалов достали тело женщины. Искренние соболезнования родным. Спасатели продолжают работать на месте трагедии".

Предыстория:

Реклама:

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Львовракетный удар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополненоВ Сумах раздались звуки взрывов – СМИ

В Одессе военные избили и задержали мужчину: в ТЦК признали превышение полномочий

Министр обороны Британии подтвердил, что уйдет с должности и не будет баллотироваться

видеоУже 18 тысяч украинских пехотинцев прошли подготовку в Британии

Украина изменила тактику контрнаступления после значительных потерь техники - NYT

ФСБ заявила, что предотвратила убийство Симоньян и Собчак

Все новости...
У Украины уже больше танков, чем у России – Bloomberg
Зеленский в Болгарии подписал декларацию о членстве Украины в НАТО
Экс-чиновники США вели тайные переговоры с близкими к Кремлю россиянами относительно Украине - СМИ
Блоки ЗАЭС охлаждены почти год, риски для населения минимальны – сотрудник станции
Последние новости
00:59
Воздушники предупредили об угрозе применения россиянами баллистики и беспилотников
00:17
На Таврическом направлении враг за сутки потерял 2 роты – Тарнавский
23:43
На острове в Испании, ранее пострадавшем от вулкана – сотни эвакуированных из-за пожара
23:31
дополненоВ Сумах раздались звуки взрывов – СМИ
23:17
Более 50 россиян признаны виновными в совершении военных преступлений в Украине – генпрокурор
22:54
Уоллес объяснил, почему считает Россию крайне серьезной угрозой в последующие годы
22:36
обновленоНа половине территории Украины звучала тревога: были пуски ракет
22:31
В Одессе военные избили и задержали мужчину: в ТЦК признали превышение полномочий
22:16
В Запорожье слышали звук взрыва – СМИ
21:45
Министр обороны Британии подтвердил, что уйдет с должности и не будет баллотироваться
Все новости...
Реклама: