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Ракетный удар по Львову: из-под завалов достали тело пятой жертвы

Валентина РоманенкоЧетверг, 6 июля 2023, 15:27
Ракетный удар по Львову: из-под завалов достали тело пятой жертвы
фото ГСЧС

Из-под завалов разрушенного в результате ракетного удара РФ дома во Львове достали тело 5 жертвы.

Источник: глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram

Прямая речь: "К сожалению, количество погибших из-за ночного ракетного удара по Львову возросло до пяти. Из-под завалов достали тело женщины. Искренние соболезнования родным. Спасатели продолжают работать на месте трагедии".

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Темы: Львовракетный удар
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