Ракетный удар по Львову: из-под завалов достали тело пятой жертвы
Четверг, 6 июля 2023, 15:27
Из-под завалов разрушенного в результате ракетного удара РФ дома во Львове достали тело 5 жертвы.
Источник: глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram
Прямая речь: "К сожалению, количество погибших из-за ночного ракетного удара по Львову возросло до пяти. Из-под завалов достали тело женщины. Искренние соболезнования родным. Спасатели продолжают работать на месте трагедии".
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Предыстория:
- Ночью 6 июля оккупанты ударили ракетами по Львову: поврежден объект критической инфраструктуры, также ракета попала в многоэтажку.
- Воздушные силы сообщили, что сбили 7 из 10 крылатых ракет "Калибр", которые выпустили россияне по Украине.