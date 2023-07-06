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"Лелекы", "Кажаны" и Mavic: на фронт от "Армии дронов" передали более 600 беспилотников

Александр ШумилинЧетверг, 6 июля 2023, 18:09
Лелекы, Кажаны и Mavic: на фронт от Армии дронов передали более 600 беспилотников

В рамках проекта "Армия дронов" на фронт передали партию из более чем 600 беспилотников.

Источник: сообщение вице-премьер-министра по инновациям, развитию образования, науки и технологий Михаила Федорова

Прямая речь: "Передали на фронт еще 600+ беспилотников от Армии дронов для контрнаступления. Среди них "птички" украинского производства - "Лелека" и "Кажан". А также сотни Mavic и Matrice.

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423 коптера Matrice позволят находить наиболее замаскированные позиции россиян и оперативно передавать информацию артиллерии. 150 коптеров Mavic помогут военным выявлять технику, перемещения россиян и корректировать удары по их позициям.

 
Фото: Федоров

18 ударных дронов "Кажан" позволят Силам обороны эффективно работать ночью. Беспилотники имеют камеру с тепловизором и разгоняются до 120 км в час, поэтому россиянам фактически нереально их сбить.

5 разведывательных комплексов "Лелека" (в одном комплексе - 3 БПЛА) помогут незаметно залетать в глубокий тыл врага, чтобы узнавать информацию о каждом шаге".

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Предыстория:

В мае сообщалось, что за год в рамках проекта "Армия дронов" в Украине уже подготовлено 10 тысяч операторов беспилотников.

Темы: беспилотники
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