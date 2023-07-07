В ряде областей объявлялась воздушная тревога
В ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БпЛА.
Источник: карта воздушных тревог, Воздушные силы
Детали: В ряде областей Украины ночью 7 июля была объявлена воздушная тревога.
Воздушная тревога начала распространяться вечером 6 июля.
Впоследствии она охватила территории восточных, южных, центральных областей.
В Воздушных силах после полуночи 7 июля предупредили об угрозе ударных БпЛА в Черкасской и Одесской областях.
Воздушная тревога означает опасность ударов, гражданам рекомендуется перейти в укрытие или соблюдать правило "двух стен".
Обновлено: В 01:20 были объявлены отбои тревоги в Харьковской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской областях.
В 01:28 воздушную тревогу объявили в Киевской области из-за угрозы вражеских дронов.
В 01:59 отбой объявили в Одесской области.
После 2 часов ночи тревогу также отменили в Херсонской области.
После 02:40 воздушную тревогу снова объявили в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской областях.
В 02:49 отменили тревогу в Киевской и Черкасской областях.
Воздушные силы сообщили, что угроза "Шахедов" пока остается для Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской областей.
"Донетчина, Запорожье – активность вражеской тактической авиации, вероятность применения авиационного вооружения", – добавили воздушники.
В 02:57 ВС информировали о движении вражеских БпЛА с юго-западного направления движутся к Кривому Рогу.
В 03:16 отбой тревоги был объявлен в Николаевской области.
Позже Воздушные силы сообщили об отбое тревоги в других областях.