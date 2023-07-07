В ряде областей объявлялась воздушная тревога

В ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БпЛА.

Источник: карта воздушных тревог, Воздушные силы

Детали: В ряде областей Украины ночью 7 июля была объявлена воздушная тревога.

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Воздушная тревога начала распространяться вечером 6 июля.

Впоследствии она охватила территории восточных, южных, центральных областей.

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В Воздушных силах после полуночи 7 июля предупредили об угрозе ударных БпЛА в Черкасской и Одесской областях.

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Воздушная тревога означает опасность ударов, гражданам рекомендуется перейти в укрытие или соблюдать правило "двух стен".

Обновлено: В 01:20 были объявлены отбои тревоги в Харьковской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской областях.

В 01:28 воздушную тревогу объявили в Киевской области из-за угрозы вражеских дронов.

В 01:59 отбой объявили в Одесской области.

После 2 часов ночи тревогу также отменили в Херсонской области.

После 02:40 воздушную тревогу снова объявили в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской областях.

В 02:49 отменили тревогу в Киевской и Черкасской областях.

Воздушные силы сообщили, что угроза "Шахедов" пока остается для Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской областей.

"Донетчина, Запорожье – активность вражеской тактической авиации, вероятность применения авиационного вооружения", – добавили воздушники.

В 02:57 ВС информировали о движении вражеских БпЛА с юго-западного направления движутся к Кривому Рогу.

В 03:16 отбой тревоги был объявлен в Николаевской области.

Позже Воздушные силы сообщили об отбое тревоги в других областях.