Враг бил по пограничью Сумщины, более 100 взрывов за сутки

В течение прошлого дня россияне совершили 15 обстрелов приграничья Сумской области, зафиксировано 103 взрыва.

Источник: Сумская ОВА

Детали: Обстрелам подверглись Белопольская, Глуховская, Эсманская, Краснопольская, Миропольская, Середино-Будская громады.

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По Белопольской громаде враг бил из минометов (26 взрывов) и артиллерии (6 взрывов).

Также осуществлен сброс с БПЛА взрывных устройств типа ВОГ, 2 взрыва. Кроме того, зафиксирован обстрел с вертолета неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) – 13 взрывов.

По Глуховской громаде осуществлен гранатометный обстрел из АГС, 30 взрывов.

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Миропольская громада: россияне били из минометов, 10 взрывов.

На Середино-Будскую громаду враг сбросил 4 мины.

По Эсманской громаде осуществлен минометный обстрел, 10 взрывов.

В Краснопольской громаде было 2 взрыва из минометов.

По предварительным данным ОВА, на этот раз обошлось без жертв и разрушений.