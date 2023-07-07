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Враг бил по пограничью Сумщины, более 100 взрывов за сутки

Ольга ГлущенкоПятница, 7 июля 2023, 01:34
Враг бил по пограничью Сумщины, более 100 взрывов за сутки
Обстрел. Иллюстративное фото Getty Images

В течение прошлого дня россияне совершили 15 обстрелов приграничья Сумской области, зафиксировано 103 взрыва.

Источник: Сумская ОВА

Детали: Обстрелам подверглись Белопольская, Глуховская, Эсманская, Краснопольская, Миропольская, Середино-Будская громады.

По Белопольской громаде враг бил из минометов (26 взрывов) и артиллерии (6 взрывов).

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Также осуществлен сброс с БПЛА взрывных устройств типа ВОГ, 2 взрыва. Кроме того, зафиксирован обстрел с вертолета неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) – 13 взрывов.

По Глуховской громаде осуществлен гранатометный обстрел из АГС, 30 взрывов.

Миропольская громада: россияне били из минометов, 10 взрывов.

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На Середино-Будскую громаду враг сбросил 4 мины.

По Эсманской громаде осуществлен минометный обстрел, 10 взрывов.

В Краснопольской громаде было 2 взрыва из минометов.

По предварительным данным ОВА, на этот раз обошлось без жертв и разрушений.

Темы: Сумская областьвзрывобстрел
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