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В Киеве проведут однодневные курсы по национальному сопротивлению

Ирина БалачукПятница, 7 июля 2023, 14:40
В Киеве проведут однодневные курсы по национальному сопротивлению
Фото КГГА

В Киеве начали запись всех желающих на однодневные бесплатные учения по подготовке к национальному сопротивлению.

Источник: КГГА

Детали: По словам заместителя директора Департамента муниципальной безопасности КГГА Михаила Щербины, занятия будут проходить в группах и продлятся 6 часов.

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Обучение будет по следующим направлениям:

  • основы минно-взрывной безопасности: правила обращения с взрывоопасными предметами;
  • стрелковая подготовка: как обращаться с огнестрельным оружием;
  • защита от оружия массового поражения: действия в условиях радиационного и химического загрязнения.

Занятия будут проводить работники Департамента муниципальной безопасности КГГА и волонтеры, которые имеют достаточный уровень подготовки.

Для удобства пройти подготовку можно в рабочие и выходные дни.

ВИДЕО ДНЯ

Желающие должны заполнить регистрационную форму по ссылке.

Место проведения обучения сообщат каждому участнику лично.

Темы: Киеввойна
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