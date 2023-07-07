В Киеве проведут однодневные курсы по национальному сопротивлению

В Киеве начали запись всех желающих на однодневные бесплатные учения по подготовке к национальному сопротивлению.

Источник: КГГА

Детали: По словам заместителя директора Департамента муниципальной безопасности КГГА Михаила Щербины, занятия будут проходить в группах и продлятся 6 часов.

Обучение будет по следующим направлениям:

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основы минно-взрывной безопасности: правила обращения с взрывоопасными предметами;

стрелковая подготовка: как обращаться с огнестрельным оружием;

защита от оружия массового поражения: действия в условиях радиационного и химического загрязнения.

Занятия будут проводить работники Департамента муниципальной безопасности КГГА и волонтеры, которые имеют достаточный уровень подготовки.

Для удобства пройти подготовку можно в рабочие и выходные дни.

Желающие должны заполнить регистрационную форму по ссылке.

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Место проведения обучения сообщат каждому участнику лично.