По всей Украине объявляли тревогу из-за взлета трех МиГов в России
Пятница, 7 июля 2023, 21:23
Вечером 7 июля по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, она длилась чуть более получаса.
Источник: карта тревог, спикер Воздушных сил Юрий Игнат в комментарии УП
Детали: Игнат сообщил, что был зафиксирован взлет трех истребителей МиГ-31К с аэродрома Саваслейка в России.
Реклама:
Обновлено: Примерно через полчаса пошли отбои.
Отбой ракетной опасности объявили для всех регионов кроме Сумской и Донецкой областей (Луганщина и временно оккупированный Крым остаются перманентно красными).
В 22.03 Воздушные силы сообщили в Telegram, что для Сумской области существует угроза применения врагом ударных БпЛА.
ВИДЕО ДНЯ