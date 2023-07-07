По всей Украине объявляли тревогу из-за взлета трех МиГов в России

Вечером 7 июля по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, она длилась чуть более получаса.

Источник: карта тревог, спикер Воздушных сил Юрий Игнат в комментарии УП

Детали: Игнат сообщил, что был зафиксирован взлет трех истребителей МиГ-31К с аэродрома Саваслейка в России.

Обновлено: Примерно через полчаса пошли отбои.

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Отбой ракетной опасности объявили для всех регионов кроме Сумской и Донецкой областей (Луганщина и временно оккупированный Крым остаются перманентно красными).

В 22.03 Воздушные силы сообщили в Telegram, что для Сумской области существует угроза применения врагом ударных БпЛА.