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Россияне за сутки 18 раз обстреляли Сумскую область

"Украинская правда"Суббота, 8 июля 2023, 02:28
Россияне за сутки 18 раз обстреляли Сумскую область
Разрушения на Сумщине. Иллюстративное фото ОВА

В течение 7 июля российские оккупанты совершили 18 обстрелов Сумской области, зафиксировано 111 взрывов.

Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook

Детали: По Зноб-Новгородской громаде осуществлен минометный обстрел (4 взрыва).

По Великописаревской громаде враг бил из минометов (8 взрывов).

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В Белопольской громаде зафиксирован артиллерийский обстрел (23 взрыва) и минометный обстрел (5 взрывов).

По Краснопольской громаде россияне били из артиллерии (22 взрыва), повреждена линия электропередач.

По Николаевской громаде осуществлен минометный обстрел (5 взрывов).

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По Эсманской громаде осуществлен минометный обстрел (10 взрывов).

В Дружбовской громаде был артобстрел (5 взрывов).

В Глуховской громаде зафиксировано 20 взрывов из минометов.

По Середино-Будской громаде осуществлен минометный обстрел (8 взрывов).

По Шалигинской громаде осуществлен обстрел с вертолета неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) (4 взрыва).

Темы: Сумская областьобстрел
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