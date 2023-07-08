Россияне за сутки 18 раз обстреляли Сумскую область
В течение 7 июля российские оккупанты совершили 18 обстрелов Сумской области, зафиксировано 111 взрывов.
Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook
Детали: По Зноб-Новгородской громаде осуществлен минометный обстрел (4 взрыва).
По Великописаревской громаде враг бил из минометов (8 взрывов).
В Белопольской громаде зафиксирован артиллерийский обстрел (23 взрыва) и минометный обстрел (5 взрывов).
По Краснопольской громаде россияне били из артиллерии (22 взрыва), повреждена линия электропередач.
По Николаевской громаде осуществлен минометный обстрел (5 взрывов).
По Эсманской громаде осуществлен минометный обстрел (10 взрывов).
В Дружбовской громаде был артобстрел (5 взрывов).
В Глуховской громаде зафиксировано 20 взрывов из минометов.
По Середино-Будской громаде осуществлен минометный обстрел (8 взрывов).
По Шалигинской громаде осуществлен обстрел с вертолета неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) (4 взрыва).