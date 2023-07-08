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Россияне за сутки 18 раз обстреляли Сумскую область

"Украинская правда"Суббота, 8 июля 2023, 02:28
Россияне за сутки 18 раз обстреляли Сумскую область
Разрушения на Сумщине. Иллюстративное фото ОВА

В течение 7 июля российские оккупанты совершили 18 обстрелов Сумской области, зафиксировано 111 взрывов.

Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook

Детали: По Зноб-Новгородской громаде осуществлен минометный обстрел (4 взрыва).

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По Великописаревской громаде враг бил из минометов (8 взрывов).

В Белопольской громаде зафиксирован артиллерийский обстрел (23 взрыва) и минометный обстрел (5 взрывов).

По Краснопольской громаде россияне били из артиллерии (22 взрыва), повреждена линия электропередач.

ВИДЕО ДНЯ

По Николаевской громаде осуществлен минометный обстрел (5 взрывов).

По Эсманской громаде осуществлен минометный обстрел (10 взрывов).

В Дружбовской громаде был артобстрел (5 взрывов).

В Глуховской громаде зафиксировано 20 взрывов из минометов.

По Середино-Будской громаде осуществлен минометный обстрел (8 взрывов).

По Шалигинской громаде осуществлен обстрел с вертолета неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) (4 взрыва).

Темы: Сумская областьобстрел
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