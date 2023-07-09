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Німеччина не може завадити США надати Україні касетні боєприпаси – Штайнмаєр

"Європейська правда"Неділя, 9 липня 2023, 20:32
Німеччина не може завадити США надати Україні касетні боєприпаси – Штайнмаєр
Штайнмаєр, фото Getty Images

У неділю президент Німеччини заявив, що його країна у сьогоднішній ситуації не може стати на шляху США, які вирішили надіслати касетні боєприпаси Україні.

Про це Франк-Вальтер Штаймаєр розповів у інтерв’ю ZDF, яке вийшло в неділю, повідомляє "Європейська правда".

Штайнмаєр сказав, що він був тією людиною, яка від імені Німеччини підписала конвенцію про заборону касетних боєприпасів в Осло. Він зазначив, що вважає таку позицію Німеччини, як і раніше, правильною.

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"Але вона (Німеччина. – Ред.) у теперішній ситуації не може стати на шляху США", – сказав німецький президент.

Штайнмаєр зазначив, що Німеччина у російсько-українській війні однозначно перебуває на боці жертви. 

Він підкреслив: якщо Україна більше не матиме засобів для захисту, або якщо ті, хто підтримує постраждалу війною країну, відступлять, "це буде кінець України".

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У п’ятницю Сполучені Штати оголосили про нову військову допомогу для підтримки української армії, яка включає касетні боєприпаси.

Заява Вашингтона викликала критику з боку неурядових організацій і збентежила кілька європейських країн та Канаду.

У п’ятницю речник уряду Німеччини заявив, що рішення США надіслати касетні боєприпаси було прийнято непросто, і зазначив, що Росія вже використовувала таку зброю на території України.

Теми: Німеччинадопомога Українівійна
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