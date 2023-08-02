США готовят новый пакет военной помощи Украине – СМИ

Соединенные Штаты в начале следующей недели могут объявить о новом пакете военной помощи Украине.

Источник: "Европейская правда", Politico

Детали: По информации издания, Министерство обороны Соединенных Штатов ожидает, что о следующем транше в Вашингтоне объявят уже в начале следующей недели.

В публикации говорится, что Киев с нетерпением ждет прибытия американского танка Abrams, который ожидается в Украине уже в начале сентября и может помочь прорвать российскую линию обороны.

В то же время собеседники издания в Пентагоне ожидают, что украинское контрнаступление будет продолжаться как минимум в течение осени, и, возможно, продлится до зимы.

Напомним: