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Справа "Золотого мандарина": екснардепа Логвинського оголосили в розшук

Середа, 2 серпня 2023, 17:14
Справа Золотого мандарина: екснардепа Логвинського оголосили в розшук
Георгій Логвинський. Фото з його соцмереж

Національне антикорупційне бюро України оголосило в розшук екснардепа "Народного фронту" Георгія Логвинського, якого підозрюють у виведенні 54 мільйонів гривень із держбюджету через компанію "Золотий Мандарин Ойл". 

Джерело: телеграм-канал НАБУ

Дослівно:  "За версією слідства, підозрюваний впродовж декількох років розробив та реалізував злочинну схему із заволодіння коштами держбюджету шляхом введення в оману Європейського суду з прав людини щодо спірних правовідносин між підконтрольним іншим співучасникам злочину підприємством з ознаками фіктивності ТОВ "Золотой Мандарин Ойл" та ПАТ "Київенерго"".

Деталі: Розслідування вказаних фактів детективи НАБУ розпочали у червні 2017 року, а у січні 2020 року повідомили про підозру шістьом учасникам схеми. 

Логвинський став сьомим учасником, якого підозрюють у злочині за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст.209 КК України. Наразі він перебуває за кордоном.

Передісторія:

  • 23 січня 2020 року джерела УП повідомили, що Офіс генпрокурора підписав підозри для екснардепа з "Народного фронту" Георгія Логвинського і колишньої першої заступниці міністра юстиції Наталії Бернацької. Їм інкримінують крадіжку з держбюджету 54 мільйонів гривень.
  • Вручити підозри прокурори не змогли, тому що фігуранти перебували за межами України – на Міжнародному економічному форумі у швейцарському Давосі.
  • 27 січня 2020 року Логвинський заявив, що підозру не отримував і що до вказаної у справі компанії ніякого стосунку не має.
  • 10 липня 2023 року НАБУ заочно повідомило про підозру екснардепу Логвинському.
  • Йдеться про так звану "справу Золотого мандарину". У ній НАБУ розслідує можливе зловживання владою посадовцями Міністерства юстиції та розтрату 54 мільйонів гривень. За даними слідства, кошти виводились через компанію "Золотий мандарин ойл", яку пов’язують з колишнім нардепом Георгієм Логвинським.

Теми: НАБУВерховна Рада
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