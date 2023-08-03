В Подмосковье горит цех по производству аккумуляторов: уже обвалилась крыша



В подмосковном Воскресенске загорелся цех по производству аккумуляторов, слышали взрывы, позже обрушилась крыша здания.

Источник: российские пропагандистские издания "РИА Новости" и РБК, российские Telegram-каналы, МЧС России

Детали: Сообщается, что эвакуировали 7 человек.

Российские Telegram-каналы публикуют фото и видео с места события. Видно большой столб дыма.

У Підмосков'ї велика пожежа в цеху з виробництва акумуляторів. Відео РБК pic.twitter.com/pIM7l1gQNz — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 3, 2023

Очевидцы также сообщают о взрывах.

Пожежа у Підмосков'ї уже сягнула 400 кв.м. - росЗМІ. Відео RT pic.twitter.com/DaUP0jgf1O — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 3, 2023

В МЧС России заявили, что тушат пожар в производственном цехе Подмосковья.

Фото Из telegram-канала Astra

Сообщается, что в городском округе Воскресенск, на улице Московской горят 200 кв.м. нежилого здания, эвакуированы 7 человек.

Позже в МЧС сообщили, что площадь пожара увеличилась до 400 кв.м, произошло обрушение кровли.

По предварительной информации, пострадавших нет.

К тушению привлечено 86 человек, 24 единиц техники, в том числе пожарный поезд.