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В Подмосковье горит цех по производству аккумуляторов: уже обвалилась крыша

Ирина БалачукЧетверг, 3 августа 2023, 14:51
В Подмосковье горит цех по производству аккумуляторов: уже обвалилась крыша
Фото РИА Новости


В подмосковном Воскресенске загорелся цех по производству аккумуляторов, слышали взрывы, позже обрушилась крыша здания.

Источник: российские пропагандистские издания "РИА Новости" и РБК, российские Telegram-каналы, МЧС России

Детали: Сообщается, что эвакуировали 7 человек.

Российские Telegram-каналы публикуют фото и видео с места события. Видно большой столб дыма.

Очевидцы также сообщают о взрывах.

В МЧС России заявили, что тушат пожар в производственном цехе Подмосковья. 

 
Фото Из telegram-канала Astra

Сообщается, что в городском округе Воскресенск, на улице Московской горят 200 кв.м. нежилого здания, эвакуированы 7 человек. 

 

Позже в МЧС сообщили, что площадь пожара увеличилась до 400 кв.м, произошло обрушение кровли.

По предварительной информации, пострадавших нет.

К тушению привлечено 86 человек, 24 единиц техники, в том числе пожарный поезд.

Темы: Росcияпожар
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