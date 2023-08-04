Зеленский ждет встречи по мирному плану Украины и благодарит Саудовскую Аравию

Президент Владимир Зеленский заявил, что предстоящая встреча в Саудовской Аравии по миру в Украине является очень важной. По его словам, мы шаг за шагом движемся к Глобальному саммиту мира.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Завтра в Джидде - в Саудовской Аравии - начнется встреча советников глав государств и представителей МИД по Формуле мира. Многие страны будут представлены, разные континенты, в том числе и государства Глобального Юга.

Это очень важно, потому что в таких вопросах, как продовольственная безопасность, судьба миллионов людей в Африке, в Азии, в других частях мира напрямую зависит от того, насколько быстрым будет мир в реализации Формулы мира.

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Я благодарен Саудовской Аравии за эту площадку для переговоров. Недавно состоялась встреча в таком же формате в Копенгагене. Мы шаг за шагом движемся к Глобальному саммиту мира".

Детали: Зеленский считает, что очень важно, что мир видит: "Справедливое и честное завершение российской агрессии даст пользу всем в мире".

Прямая речь: "Освобождение украинской земли от оккупантов - это восстановление полного уважения к международному праву и Уставу ООН. Ликвидация всех созданных Россией угроз украинской и глобальной безопасности - это возвращение спокойствия международным отношениям и стабильности глобальной жизни. Благодарен всем, кто поддерживает формулу мира и уже присоединился к совместным усилиям ради полной реализации формулы".

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