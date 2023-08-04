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Зеленский ждет встречи по мирному плану Украины и благодарит Саудовскую Аравию

Алена МазуренкоПятница, 4 августа 2023, 19:49
Зеленский ждет встречи по мирному плану Украины и благодарит Саудовскую Аравию
фото: ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что предстоящая встреча в Саудовской Аравии по миру в Украине является очень важной. По его словам, мы шаг за шагом движемся к Глобальному саммиту мира.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Завтра в Джидде - в Саудовской Аравии - начнется встреча советников глав государств и представителей МИД по Формуле мира. Многие страны будут представлены, разные континенты, в том числе и государства Глобального Юга.

Это очень важно, потому что в таких вопросах, как продовольственная безопасность, судьба миллионов людей в Африке, в Азии, в других частях мира напрямую зависит от того, насколько быстрым будет мир в реализации Формулы мира.

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Я благодарен Саудовской Аравии за эту площадку для переговоров. Недавно состоялась встреча в таком же формате в Копенгагене. Мы шаг за шагом движемся к Глобальному саммиту мира".

Детали: Зеленский считает, что очень важно, что мир видит: "Справедливое и честное завершение российской агрессии даст пользу всем в мире".

Прямая речь: "Освобождение украинской земли от оккупантов - это восстановление полного уважения к международному праву и Уставу ООН. Ликвидация всех созданных Россией угроз украинской и глобальной безопасности - это возвращение спокойствия международным отношениям и стабильности глобальной жизни. Благодарен всем, кто поддерживает формулу мира и уже присоединился к совместным усилиям ради полной реализации формулы".

ВИДЕО ДНЯ

Напомним:

  • Министерство иностранных дел Китая ранее подтвердило участие спецпредставителя правительства по вопросам Евразии Ли Хуэя в переговорах по украинской "формуле мира".
  • О проведении встречи в Саудовской Аравии в Джидде 5-6 августа сообщило издание The Wall Street Journal, позже информацию подтвердил глава Офиса президента Андрей Ермак.
  • Украинские и западные официальные лица надеются, что эти усилия могут завершиться мирным саммитом в конце этого года, на котором мировые лидеры подпишут общие принципы по прекращению войны.
  • Евросоюз ожидает участия представителей около 40 государств. Ранее США назвали причину, почему Россия присутствовать не будет, указав, что она не готова к настоящей дипломатии.

Темы: ЗеленскийСаудовская Аравия
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