Беспилотник атаковал Курскую область РФ: повреждены админздания

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ РФ. ФОТО ИЗ ВИКИПЕДИИ

Губернатор Курской области РФ Роман Старовойт заявил, что вечером 4 августа беспилотник сбросил взрывчатку на город Рыльск, повреждены 2 административных здания.

Источник: Старовойт в Telegram

Прямая речь: "С украинского беспилотника сбросили в Рыльске взрывные устройства.

Повреждены окна в двух административных зданиях, выбиты стекла в Покровском храме".

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Детали: По словам Старовойта, в результате атаки дронов никто не пострадал.