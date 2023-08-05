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Беспилотник атаковал Курскую область РФ: повреждены админздания

"Украинская правда"Суббота, 5 августа 2023, 01:33
Беспилотник атаковал Курскую область РФ: повреждены админздания
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ РФ. ФОТО ИЗ ВИКИПЕДИИ

Губернатор Курской области РФ Роман Старовойт заявил, что вечером 4 августа беспилотник сбросил взрывчатку на город Рыльск, повреждены 2 административных здания.

Источник: Старовойт в Telegram

Прямая речь: "С украинского беспилотника сбросили в Рыльске взрывные устройства.

Повреждены окна в двух административных зданиях, выбиты стекла в Покровском храме".

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Детали: По словам Старовойта, в результате атаки дронов никто не пострадал.

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Темы: Росcиябеспилотники
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