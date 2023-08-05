Беспилотник атаковал Курскую область РФ: повреждены админздания
Суббота, 5 августа 2023, 01:33
Губернатор Курской области РФ Роман Старовойт заявил, что вечером 4 августа беспилотник сбросил взрывчатку на город Рыльск, повреждены 2 административных здания.
Источник: Старовойт в Telegram
Прямая речь: "С украинского беспилотника сбросили в Рыльске взрывные устройства.
Повреждены окна в двух административных зданиях, выбиты стекла в Покровском храме".
Детали: По словам Старовойта, в результате атаки дронов никто не пострадал.