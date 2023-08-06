Российские ракеты влетели в воздушное пространство Киевской области
Воскресенье, 6 августа 2023, 03:48
Воздушные силы ВСУ ночью 6 августа сообщили, что группа российских ракет влетела в воздушное пространство Киевской области.
Источник: ВС ВСУ в Telegram
Дословно: "Группа ракет в воздушном пространстве Киевской области".
Детали: Позже воздушники сообщили, что ракеты летят в западном направлении.
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