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Российские ракеты влетели в воздушное пространство Киевской области

"Украинская правда"Воскресенье, 6 августа 2023, 03:48
Российские ракеты влетели в воздушное пространство Киевской области
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

Воздушные силы ВСУ ночью 6 августа сообщили, что группа российских ракет влетела в воздушное пространство Киевской области.

Источник: ВС ВСУ в Telegram

Дословно: "Группа ракет в воздушном пространстве Киевской области".

Детали: Позже воздушники сообщили, что ракеты летят в западном направлении.

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В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога, оккупанты запустили крылатые ракеты.

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Темы: Росcиявоздушная тревога
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