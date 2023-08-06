Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СМИ: На саммите в Саудовской Аравии договорились об основе мирного соглашения

"Европейская правда", "Украинская правда"Воскресенье, 6 августа 2023, 09:34
СМИ: На саммите в Саудовской Аравии договорились об основе мирного соглашения
фото: getty images

Участники саммита в Саудовской Аравии достигли понимания относительно уважения к территориальной целостности Украины.

Источник: Corriere della Sera со ссылкой на источники в Евросоюзе, "Европейская правда"

Детали: По данным издания, в Джидде появилось понимание "того, что уважение территориальной целостности и суверенитета Украины должно быть в основе любого мирного соглашения, а также верховенства Устава ООН".

Те же источники рассказали, что было решено сформировать рабочие группы по ключевым темам 10 пунктов "формулы мира", которую предложил Киев.

Реклама:

"Сроки встречи глав государств еще не определены, но до конца года она считается вполне реальной", – поясняют они.

Напомним: 

  • О проведении встречи в Саудовской Аравии в Джидде 5-6 августа сообщило издание The Wall Street Journal, позже информацию подтвердил глава Офиса президента Андрей Ермак.
  • Украинские и западные официальные лица надеются, что эти усилия могут завершиться мирным саммитом в конце этого года, на котором мировые лидеры подпишут общие принципы по прекращению войны.
  • Евросоюз ожидает участия представителей около 40 государств. Ранее США назвали причину, почему Россия присутствовать не будет, указав, что она не готова к настоящей дипломатии.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: войнаСаудовская Аравия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновлено от 12:36, фотоВраг нанес ракетный удар по Запорожью

Фридману подготовили подозрение в легализации средств

фотоВоенные почти год строили дом своего начальника, получая зарплату с "фронта" – ГБР

видео"Армия дронов" отправляет на фронт 270 украинских "Вампиров"

WP: Разведка США считает, что ВСУ не достигнут ключевой цели наступления этим летом

фото, обновленоГетманцев заявил о покушении на заместителя главы налоговой службы. МВД подтвердило

Все новости...
война
Воздушные силы объяснили, почему удары по украинским аэродромам неэффективны
Московский "Внуково" закрыли – в Москве заявляют о БПЛА
Россия на войне потеряла уже половину своих десантников - разведка Британии
Последние новости
15:00
Бизнесмены продали для ВСУ бракованные мины перед вторжением: грозит до 8 лет тюрьмы
14:46
фотоМедики дістали з тіла військовослужбовця хвостовик міни
14:45
Компания из "большой четверки" начала аудит "Киевгорстроя"
14:31
Из-за российского обстрела Херсонщины пострадала 17-летняя девушка
14:06
видеоИз "Москва-Сити" экстренно эвакуировали людей: что случилось
14:03
Адвокаты Трампа просят отложить рассмотрение дела на полтора года
13:31
В Украине растет количество уголовных дел по порно, большинство - контент с детьми
13:29
фото На Львовщине разоблачили банду рэкетиров: выбивали деньги, прикрываясь статусом военных
13:28
В Киеве ввели тепловой режим
13:27
Теперь по матери: в Киеве 16-летняя девушка полностью изменила свое ФИО
Все новости...
Реклама: