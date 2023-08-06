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СМИ: На саммите в Саудовской Аравии договорились об основе мирного соглашения

"Европейская правда", "Украинская правда"Воскресенье, 6 августа 2023, 09:34
СМИ: На саммите в Саудовской Аравии договорились об основе мирного соглашения
фото: getty images

Участники саммита в Саудовской Аравии достигли понимания относительно уважения к территориальной целостности Украины.

Источник: Corriere della Sera со ссылкой на источники в Евросоюзе, "Европейская правда"

Детали: По данным издания, в Джидде появилось понимание "того, что уважение территориальной целостности и суверенитета Украины должно быть в основе любого мирного соглашения, а также верховенства Устава ООН".

Те же источники рассказали, что было решено сформировать рабочие группы по ключевым темам 10 пунктов "формулы мира", которую предложил Киев.

"Сроки встречи глав государств еще не определены, но до конца года она считается вполне реальной", – поясняют они.

Напомним: 

  • О проведении встречи в Саудовской Аравии в Джидде 5-6 августа сообщило издание The Wall Street Journal, позже информацию подтвердил глава Офиса президента Андрей Ермак.
  • Украинские и западные официальные лица надеются, что эти усилия могут завершиться мирным саммитом в конце этого года, на котором мировые лидеры подпишут общие принципы по прекращению войны.
  • Евросоюз ожидает участия представителей около 40 государств. Ранее США назвали причину, почему Россия присутствовать не будет, указав, что она не готова к настоящей дипломатии.

Темы: войнаСаудовская Аравия
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