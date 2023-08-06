СМИ: На саммите в Саудовской Аравии договорились об основе мирного соглашения

Участники саммита в Саудовской Аравии достигли понимания относительно уважения к территориальной целостности Украины.

Источник: Corriere della Sera со ссылкой на источники в Евросоюзе, "Европейская правда"

Детали: По данным издания, в Джидде появилось понимание "того, что уважение территориальной целостности и суверенитета Украины должно быть в основе любого мирного соглашения, а также верховенства Устава ООН".

Те же источники рассказали, что было решено сформировать рабочие группы по ключевым темам 10 пунктов "формулы мира", которую предложил Киев.

"Сроки встречи глав государств еще не определены, но до конца года она считается вполне реальной", – поясняют они.

Напомним: