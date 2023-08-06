СМИ: На саммите в Саудовской Аравии договорились об основе мирного соглашения
Воскресенье, 6 августа 2023, 09:34
Участники саммита в Саудовской Аравии достигли понимания относительно уважения к территориальной целостности Украины.
Источник: Corriere della Sera со ссылкой на источники в Евросоюзе, "Европейская правда"
Детали: По данным издания, в Джидде появилось понимание "того, что уважение территориальной целостности и суверенитета Украины должно быть в основе любого мирного соглашения, а также верховенства Устава ООН".
Те же источники рассказали, что было решено сформировать рабочие группы по ключевым темам 10 пунктов "формулы мира", которую предложил Киев.
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"Сроки встречи глав государств еще не определены, но до конца года она считается вполне реальной", – поясняют они.
Напомним:
- О проведении встречи в Саудовской Аравии в Джидде 5-6 августа сообщило издание The Wall Street Journal, позже информацию подтвердил глава Офиса президента Андрей Ермак.
- Украинские и западные официальные лица надеются, что эти усилия могут завершиться мирным саммитом в конце этого года, на котором мировые лидеры подпишут общие принципы по прекращению войны.
- Евросоюз ожидает участия представителей около 40 государств. Ранее США назвали причину, почему Россия присутствовать не будет, указав, что она не готова к настоящей дипломатии.
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