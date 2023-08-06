Россия на войне потеряла уже половину своих десантников - разведка Британии

Россия потеряла по меньшей мере половину своих воздушно-десантных войск во время захватнической войны против Украины, что соответствует цифре в 15 тысяч.

Источник: разведывательный обзор Минобороны Великобритании, "Европейская правда"

Детали: По данным разведки, ежегодное празднование Дня воздушно-десантных войск (ВДВ) РФ 2 августа 2023 года "затмило несанкционированное обнародование масштабов потерь, которые понесли элитные войска в Украине".

Речь идет об обращении главнокомандующего десантных войск России генерал-полковника Михаила Теплинского, где тот сообщил, что 8,5 тысяч десантников получили ранения и все же вернулись в строй или не покинули фронт.

"Видео быстро удалили с официальных каналов Минобороны России. Он не прокомментировал, сколько военнослужащих были убиты или получили слишком серьезные ранения, чтобы вернуться к выполнению служебных обязанностей", - говорится в сообщении разведки.

Однако, отмечают в ведомстве, "экстраполируя цифры Теплинского, можно сделать вывод, что по меньшей мере 50 процентов из 30 тысяч десантников, которые были в Украине в 2022 году, были убиты или ранены".