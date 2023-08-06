Двенадцать областей за сутки атакованы российскими ракетами, БПЛА и артиллерией

Российские оккупанты за сутки 5 августа обстреляли 12 украинских областей, среди гражданского населения есть погибшие.

Источник: сводка ОВА

Детали: Ситуация в регионах по состоянию на 9.00 по данным областных государственных администраций.

Хмельницкая область: сегодня область была атакована врагом; взрывы в Староконстантиновской и Хмельницкой общинах. Большинство ракет были сбиты силами ПВО. В Староконстантиновской громаде взрывной волной повреждены несколько частных жилых домов, коммунальное учреждение культуры, помещение автовокзала. Также в результате вражеской атаки - пожар склада отходов кукурузы на территории элеватора в Староконстантиновской громаде. Возгорание склада ликвидировали. В результате взрыва травмы получил работник объекта. На территории Хмельницкой общины работало ПВО. Данные уточняются.

Ровенская область: во время ночной воздушной тревоги были зафиксированы взрывы на Ровенщине в Дубенском районе. Последствия уточняются.

Черкасская: ночью силами ПВО сбита крылатая ракета над областью. Сообщений о ранениях, повреждениях имущества или пожарах не поступало. Данные уточняются.

Черниговщина: за сутки - 6 обстрелов (55 взрывов). Враг использовал минометы, артиллерию, гранатометы; ударил по Сновской общине Корюковского района, по Новгород-Северской общине. Без жертв и разрушений.

Сумщина: ночью и утром врагом осуществлено 6 обстрелов. Зафиксировано 19 взрывов. Обстреляно 6 населенных пунктов в Белопольской, Хотинской, Юнаковской и Середино-Будской громадах; враг бил из минометов, артиллерии, гранатометов и пулеметов. Предварительно - без человеческих потерь и разрушения гражданской инфраструктуры. Вчера в течение дня - 15 вражеских обстрелов пограничных общин. Зафиксировано 119 взрывов.

Обстреляно 13 населенных пунктов в 7 территориальных общинах: Краснопольской, Белопольской, Юнаковской, Середино-Будской, Шалигинской, Эсманской, Новослободской. Новослободская громада: артиллерийский обстрел (11 взрывов), гранатомет (14 взрывов). В результате обстрела погиб местный житель. Поврежден частный жилой дом.

Днепропетровщина: Вчера вражеские снаряды снова падали на Никопольщину. Агрессор накрыл ее артиллерийским огнем. В течение ночи враг трижды ударил по району. Выпустил из тяжелой артиллерии десяток снарядов. Они полетели на Никополь и Марганецкую громаду. Обошлось без погибших и пострадавших. Последствия обстрелов выясняются.

Запорожская: враг активизировал обстрелы свободной территории области: повреждены многоэтажные и частные дома, коммунальные объекты. 95 ударов по 21 населенному пункту осуществили российские войска за минувшие сутки: 6 обстрелов из РСЗО по Темировке, Новодаровке, 5 ракетных атак по Запорожью и Камышевахе, авиационный удар по Орехову, атаки с БПЛА по Затишью и Новодаровке. Кроме того, 81 артиллерийский удар пришелся по территории Гуляйполя, Железнодорожного, Красного, Левадного, Новоандреевки, Малиновки, Успеновки, Белогорья, Каменского, Степного, Пятихаток, Павловки, Плавней.

К счастью, обошлось без пострадавших. Ночью в очередной раз атаковали окраины Запорожья: взрывной волной повреждены складские помещения объекта инфраструктуры, произошло возгорание сухой травы вокруг. В Камышевахе мишенью стало коммунальное предприятие, повреждены жилые дома рядом.

Харьковщина: на Слобожанском направлении враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Одноробовка Богодуховского района, Стрелечья Харьковского района, Гатище Чугуевского района. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Караичное, Бударки и Землянки Чугуевского района. На Купянском направлении наши воины отбили атаки противника в районах Ольшаной и Синьковки. Враг нанес авиационные удары возле Кисловки и Крохмального. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Фиголевка, Двуречная, Западное, Купянск, Кисловка и Берестовое.

В результате артиллерийского обстрела с. Чернещина Изюмского района повреждены частные дома. В результате вражеского обстрела с. Подолы Купянского района произошел лесной пожар.

Также враг из артиллерии обстрелял г. Волчанск Чугуевского района; повреждены здания Волчанского мясокомбината. В результате обстрелов из минометов с. Гурьев Казачок Богодуховского района повреждены частный дом, хозяйственная постройка.

Повреждены здания предприятия, помещение перепелиной фермы, склады, трактор, зерноопрокидыватель, зерноочистительная машина. В результате обстрела Купянска повреждены дома и хозяйственные постройки, здания фермерского хозяйства. Получил осколочное ранение и был госпитализирован гражданский мужчина 55 лет. В результате обстрела с. Петропавловка Купянского района повреждены 2 частных домовладения, произошли пожары. В результате удара КАБ с. Кругляковка Купянского района произошел пожар в нежилом здании, 2 мужчин погибли, 4 раненых. Пиротехники ГСЧС за сутки обследовали 4,7 га территории и обезвредили 66 взрывоопасных предметов.

Луганщина: враг массированно атаковал наши позиции вблизи Белогоровки. Также авиационные удары оккупанты нанесли по Невскому и Диброве. Артиллерия врагом применялась в районе Кузьминого. Вчера после полуночи враг бил по Невскому. Захватчики разрушили один жилой дом и повредили ферму по соседству; вспыхнул пожар, погиб скот. За сутки противник совершил 147 обстрелов (613 снарядов).

Донецкая область: за сутки рашисты совершили 10 обстрелов 6 населенных пунктов: Часов Яр, Авдеевка, пгт Кураховка, пгт Беленькое, с.Ильиновка, с.Благодатное. Один человек ранен. Повреждены 6 объектов: 2 жилых дома, 3 служебных автомобиля, прицеп.

Николаевщина: этой ночью силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине было уничтожено две крылатые ракеты "Калибр" и два ударных беспилотника типа "Shahed-136". Вчера враг нанес артиллерийские обстрелы по г. Очаков Очаковской громады. В результате чего повреждены жилые дома. Пострадавших нет.

Херсонщина: за сутки по области противник совершил 46 обстрелов (188 снарядов), из них по г. Херсон - 8 обстрелов (24 снаряда). Врагом попали в районы 15 населенных пунктов области, территорию гаражного кооператива (г. Херсон). На Херсонщине из-за российской взрывчатки пострадал еще один аграрий. В поле между Большой Александровкой и Борозенским 36-летний тракторист наехал на мину, оставленную российской армией. В результате детонации мужчина получил ранения. Каретой "скорой" в состоянии средней тяжести его госпитализировали в медучреждение. Всего за сутки из-за российской агрессии четыре человека получили ранения.