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В Пакистане с рельсов сошел поезд: 30 погибших, 100 раненых

Ольга ГлущенкоПонедельник, 7 августа 2023, 00:58
В Пакистане с рельсов сошел поезд: 30 погибших, 100 раненых
В Пакистане поезд сошел с рельсов, фото AFP

На юге Пакистана в результате схода поезда с рельсов по меньшей мере 30 человек погибли и 100 получили ранения.

Источник: ВВС

Детали: Несколько вагонов поезда Hazara Express перевернулись возле железнодорожной станции Сахара в Навабшах, примерно в 275 км от крупнейшего города Карачи.

Раненых пассажиров доставили в ближайшие больницы.

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Издание отмечает, что аварии на устаревшей железнодорожной системе Пакистана не редкость.

Министр железной дороги Саад Рафик заявил, что предварительное расследование показало, что поезд двигался с нормальной скоростью, и они пытаются установить, что привело к сходу с рельсов.

Представитель железной дороги в Карачи сообщил, что по меньшей мере восемь вагонов сошли с рельсов.

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В главных больницах Навабшаха и соседних районов провинции Синд объявлено чрезвычайное положение.

Железнодорожное сообщение между районами провинции Синд приостановлено.

Министр информации провинции Синд Шарджил Мемон сообщил BBC, что главным приоритетом правительства являются "спасательные работы, на которых мы полностью сосредоточены".

Темы: авария
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