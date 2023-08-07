Военком избил до потери сознания подчиненного: ГБР объявило подозрение

На Полтавщине работники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении начальнику одного из районных отделов Территориального центра комплектования и социальной поддержки, который вместе с двумя другими военными избил до потери сознания подчиненного.

Источник: пресс-служба ГБР

Детали: По данным следствия, руководитель районного ТЦК имел личную неприязнь к потерпевшему, потому что тот открыто говорил о различных конфликтных ситуациях, которые были в коллективе. Чтобы "прикрыть рот" подчиненному, военком решил провести "воспитательную работу".

Чиновник взял с собой главного сержанта и солдата, непосредственным руководителем которых был потерпевший. На двух автомобилях около полуночи они подъехали к дому потерпевшего и вызвали его по телефону на разговор.

Когда мужчина вышел из дома, его окружили и после словесной перепалки начали избивать. Большинство ударов пришлась в туловище и голову. Мужчину били, даже когда он упал на землю.

Пострадавший на некоторое время потерял сознание, а когда обидчики уехали, едва смог зайти в свою квартиру. "Скорую" для военного вызвали соседи, когда увидели его в беспомощном состоянии.

В больнице ему диагностировали многочисленные ушибы, сотрясение головного мозга, убойную рваную рану головы и надорванное ухо.

Руководителю районного ТЦК, а также еще одному участнику избиения сейчас сообщено о подозрении в превышении служебных полномочий и угрозу или насилие в отношении начальника.

Решается вопрос сообщения о подозрении третьему участнику избиения.

Как уточнили "Украинской правде" в пресс-службе ГБР, вышеуказанный инцидент имел место еще в марте, все это время правоохранители собирали доказательную базу, чтобы подозрение было обоснованным.