Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Турции возросло количество пострадавших от взрыва в порту

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 7 августа 2023, 18:55
В Турции возросло количество пострадавших от взрыва в порту
Фото: Daily Sabah

В результате взрыва в порту на северо-западе Турции в понедельник получили ранения по меньшей мере 12 человек.

Источник: "Европейская правда", сообщает AP.

Детали: Первоначальное расследование показало, что взрыв произошел из-за "сжатия пшеничной пыли при перемещении пшеницы с судна в силос", заявил Седдар Явуз, губернатор провинции Коджаэли.

Он добавил, что взрыв на объекте Турецкого зернового совета (TMO) все еще расследуется.

Мэр Коджаэли Тахир Буюкакин сообщил, что трое пострадавших были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Министерство транспорта заявило, что ни одно судно не пострадало.

Как сообщалось, взрыв в порту Дериндже прогремел в понедельник около 14.40.

Сначала сообщалось о 5 пострадавших.

Темы: Турциявзрывжертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

Все новости...
Турция
В турецком порту возле Стамбула прогремел взрыв, есть пострадавшие
Путин договорился с Эрдоганом о визите в Турцию, также обсудили "зерновую сделку"
В окрестностях Стамбула закрыли пляж из-за 28 неразорвавшихся снарядов
Последние новости
09:28
Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения
09:00
видеоРоссия дроном уничтожила административное здание в Херсоне
08:46
В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек
08:31
Умеров и Остин поговорили о жестокой атаке России и ситуации на фронте
08:22
Польша еще на месяц продлила контроль на границе со Словакией
07:54
Администрация Байдена снова обошла Конгресс в вопросе продажи боеприпасов Израилю
07:34
Защитники "отминусовали" еще 750 оккупантов и 16 вражеских танков
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
Все новости...
Реклама: