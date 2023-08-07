В Турции возросло количество пострадавших от взрыва в порту
Понедельник, 7 августа 2023, 18:55
В результате взрыва в порту на северо-западе Турции в понедельник получили ранения по меньшей мере 12 человек.
Источник: "Европейская правда", сообщает AP.
Детали: Первоначальное расследование показало, что взрыв произошел из-за "сжатия пшеничной пыли при перемещении пшеницы с судна в силос", заявил Седдар Явуз, губернатор провинции Коджаэли.
Он добавил, что взрыв на объекте Турецкого зернового совета (TMO) все еще расследуется.
Мэр Коджаэли Тахир Буюкакин сообщил, что трое пострадавших были госпитализированы в тяжелом состоянии.
Министерство транспорта заявило, что ни одно судно не пострадало.
Как сообщалось, взрыв в порту Дериндже прогремел в понедельник около 14.40.
Сначала сообщалось о 5 пострадавших.