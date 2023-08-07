В Турции возросло количество пострадавших от взрыва в порту

В результате взрыва в порту на северо-западе Турции в понедельник получили ранения по меньшей мере 12 человек.

Источник: "Европейская правда", сообщает AP.

Детали: Первоначальное расследование показало, что взрыв произошел из-за "сжатия пшеничной пыли при перемещении пшеницы с судна в силос", заявил Седдар Явуз, губернатор провинции Коджаэли.

Он добавил, что взрыв на объекте Турецкого зернового совета (TMO) все еще расследуется.

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Мэр Коджаэли Тахир Буюкакин сообщил, что трое пострадавших были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Министерство транспорта заявило, что ни одно судно не пострадало.

Как сообщалось, взрыв в порту Дериндже прогремел в понедельник около 14.40.

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Сначала сообщалось о 5 пострадавших.