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Румыния обещает помочь Украине с экспортом зерна на фоне "циничных" действий России

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 7 августа 2023, 19:44

Румыния работает над поиском новых путей для транспортировки украинского зерна после выхода России из Черноморской зерновой инициативы и обстрелов ею портовой инфраструктуры на юге Украины.

Источник: в интервью Politico в понедельник сказала министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску, Европейская правда

Детали: Глава румынского МИД назвала ситуацию с безопасностью в Черном море "достаточно серьезной" и осудила "действительно циничные" обстрелы Россией украинских портов и зернохранилищ, которые обостряют мировой продовольственный кризис.

Одобеску подчеркнула, что в течение последних месяцев Бухарест приложил усилия для увеличения транзита украинского зерна через Румынию, в частности путем расширения мощностей в портах и пунктах пересечения границы.

"Нужно время, чтобы увидеть результаты", – сказала она и добавила, что Румыния также координирует свои действия с Украиной, "чтобы увидеть, как мы можем сделать больше". На этой неделе ожидаются дальнейшие переговоры между Бухарестом и Киевом на эту тему.

Говоря о возможном продлении запрета на импорт отдельной сельскохозяйственной продукции Украины, который Румыния и еще четыре страны ЕС хотят продлить после 15 сентября, Одобеску отметила, что необходимо "найти решение, чтобы финансово помочь фермерам в пострадавших регионах".

Более половины украинского экспорта, который транспортируется так называемыми маршрутами солидарности ЕС, проходит через Румынию. По оценкам Европейской комиссии, более 65% зерна, экспортированного через маршруты солидарности в июне, прошло через Дунайский коридор.

Что предшествовало:

  • Как известно, Россия 17 июля заявила об остановке действия "зернового соглашения" и пригрозила "рисками" сторонам, которые решатся на продолжение инициативы без участия РФ. Кроме того, Москва начала массированные обстрелы портовой инфраструктуры Одессы и дунайских портов.

Темы: Румыниязерноэкспортпомощь Украине
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