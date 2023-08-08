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Защитники ведут наступление на двух направлениях, за сутки 20 боестолкновений - Генштаб

Станислав ПогориловВторник, 8 августа 2023, 19:32
Защитники ведут наступление на двух направлениях, за сутки 20 боестолкновений - Генштаб
Фото: Getty Images

Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, на Бахмутском направлении защитники держат оборону, успешно отбили атаки противника в окрестностях Клищеевки Донецкой области.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы".

Детали: Сообщается, что в течение суток состоялось около 20 боевых столкновений.

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На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях враг нанес авиационные удары в районах Гремячки и Леоновки Черниговской области. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности это Владимировка, Синьковка, Ясная Поляна Черниговской области; Атинское, Степок Сумской области и Стрелечья, Пыльная, Гатище на Харьковщине.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону.

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Враг нанес авиационные удары в районах Синьковки и Котляровки Харьковской области и Новоселовского Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Фиголевка, Новомлинск, Двуречная, Кучеровка, Купянск Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Тернов, Серебрянки, Спирного и Веселого Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись населенные пункты Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины стойко держат оборону, успешно отбили атаки противника в окрестностях Клещеевки Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах Краматорск, Марково, Клищеевка, Северное и Нью-Йорк Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Васюковка, Орехово-Васильевка, Марково, Богдановка, Ивановское Донецкой области.

На Авдеевском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отбили атаки российских войск в районах Авдеевки и Северного Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах Северного и Первомайского Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Авдеевка, Тоненькое, Соловьево, Первомайское и Карловка в Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки. Артиллерийским обстрелам подверглись Красногоровка, Острое, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Старомайорского.

Нанес авиационные удары в районах Временки, Благодатного и Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Старомайорское Донецкой области и Левадное в Запорожье.

На Запорожском направлении враг нанес авиационные удары в районах Новоданиловки и Роботино Запорожской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Малые Щербаки Запорожской области и Никополь Днепропетровской области.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам врага подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Никольское, Велетенское Херсонской области и город Херсон, а также Куцуруб и Очаков на Николаевщине.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 пункта управления, 5 артиллерийских средств на огневых позициях, склад боеприпасов и 2 станции радиоэлектронной борьбы врага.

Темы: войнаВооруженные силыУкраинавойна
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