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В РФ сообщили об обстреле Брянщины: повреждено админздание и предприятие

"Украинская правда"Среда, 9 августа 2023, 03:18
В РФ сообщили об обстреле Брянщины: повреждено админздание и предприятие
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

Губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз сообщил вечером 8 августа, что под обстрел попал поселок Белая Березка. В населенном пункте повреждены административное здание, промышленное предприятие и жилые дома.

Источник: Богомаз в Telegram

Детали: По словам Богомаза, в результате обстрела есть частичные повреждения нескольких жилых домов, хозяйственных зданий, административного здания, проходной и производственных помещений промышленного предприятия, нескольких торговых объектов и нескольких личных автомобилей.

По предварительной информации российского губернатора, пострадавших нет.

Темы: Росcияобстрел
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