В РФ сообщили об обстреле Брянщины: повреждено админздание и предприятие
Среда, 9 августа 2023, 03:18
Губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз сообщил вечером 8 августа, что под обстрел попал поселок Белая Березка. В населенном пункте повреждены административное здание, промышленное предприятие и жилые дома.
Источник: Богомаз в Telegram
Детали: По словам Богомаза, в результате обстрела есть частичные повреждения нескольких жилых домов, хозяйственных зданий, административного здания, проходной и производственных помещений промышленного предприятия, нескольких торговых объектов и нескольких личных автомобилей.
По предварительной информации российского губернатора, пострадавших нет.
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