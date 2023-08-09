В РФ сообщили об обстреле Брянщины: повреждено админздание и предприятие

Губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз сообщил вечером 8 августа, что под обстрел попал поселок Белая Березка. В населенном пункте повреждены административное здание, промышленное предприятие и жилые дома.

Источник: Богомаз в Telegram

Детали: По словам Богомаза, в результате обстрела есть частичные повреждения нескольких жилых домов, хозяйственных зданий, административного здания, проходной и производственных помещений промышленного предприятия, нескольких торговых объектов и нескольких личных автомобилей.

По предварительной информации российского губернатора, пострадавших нет.

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